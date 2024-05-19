Победы «Динамо» и «Краснодара», Джикия уходит из «Спартака», Фьюри проиграл Усику. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 мая.
В шаге от мечты! Генерал Бальбуэна приблизил «Динамо» к чемпионству
Команда Лички разгромила «Крылья Советов».
Что это было?
Максим Никитин провожает капитана красно-белых.
Украинец победил на тоненького. Скорее всего, будет реванш.
Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?
Расклады после победы «быков» в Сочи.
«Локо» мчится к серебру: дубль Сулейманова «Факелу» — и до «Зенита» уже один баллчитать >
«Олимпийские игры по нелепой случайности». В каких видах спорта россияне сами отказались от международных стартов?читать >
Какими были мир и спорт в год последнего чемпионства «Динамо»: доллар — 74 копейки, «Спартак» вылетел из высшей лигичитать >
Ковалев держался, но все равно упал. Крашер без шансов проиграл неизвестному соперникучитать >
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