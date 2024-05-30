Дзюба ушел из «Локо», Слишкович покинул «Спартак», клубы РПЛ проиграли в стыках. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 мая.
После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?
35-летнему нападающему будет сложно найти новый клуб.
Еще пару дней назад хотел остаться.
Команде Гончаренко предстоит отыгрываться с 0:2 в Жигулевске.
Неудачная серия «Пари НН» продолжилась в стыках.
«Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций в сезоне-2023/24.
Флик — в «Барселоне», Конте — в «Наполи». Карусель тренеров в европейских клубахчитать >
Рублев прошел в третий круг в энергосберегающем режиме. Алькарас помучился со 176-й ракеткой мирачитать >
Больше всех заработал Кукуян, больше всех пострадал «Зенит». Итоги судейства-2023/24читать >
«Всю карьеру меня пытались переучить и заставить делать что-то другое». Ковалев — об НХЛ и «Спартаке»читать >
Новости