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Дзюба ушел из «Локо», Слишкович покинул «Спартак», клубы РПЛ проиграли в стыках. Главное за день

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Артем Дзюба.
Фото «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 мая.

После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?

35-летнему нападающему будет сложно найти новый клуб.

Слишкович ушел из «Спартака» сразу после заявления о желании продолжить работу. Что случилось?

Еще пару дней назад хотел остаться.

«Урал» одной ногой в первой лиге. «Акрон» выиграл стыковой матч в Екатеринбурге

Команде Гончаренко предстоит отыгрываться с 0:2 в Жигулевске.

Увольнение Юрана не помогло Нижнему. «Арсенал» в одном шаге от возвращения в РПЛ

Неудачная серия «Пари НН» продолжилась в стыках.

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