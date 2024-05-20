Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 01:30

Пента-трик Кассьерры, «Сити» выиграл АПЛ, интервью Джикии об уходе из «Спартака». Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 19 мая.

Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре

Колумбийский форвард оформил пента-трик в Грозном.

Гвардиола — король АПЛ! «Манчестер Сити» стал чемпионом четвертый раз подряд

Такое не удавалось даже Алексу Фергюсону.

«Время покажет, каким я был спартаковцем». Прощальное интервью Джикии

Капитан покидает «Спартак» после семи с половиной лет в клубе.

Три претендента на чемпионство и золотой матч в последнем туре. Спасибо, РПЛ, за такой сезон!

Нас ждет шикарная концовка премьер-лиги.

«Спартак» проводил Джикию. И выиграл первый матч после объявления Станковича

Красно-белые обыграли «Рубин» в последнем домашнем матче сезона — 3:1.

Клопп красиво простился с «Ливерпулем». Победил и зарядил кричалку про нового тренера

читать >

Похоже, Мичков уезжает из СКА в НХЛ. Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»?

читать >

Самую привлекательную теннисистку мира обвиняют в разграблении виллы. Новые злоключения Джорджи

читать >

Еще один скандал в чемпионате Турции. Игроки «Галатасарая» и «Фенербахче» подрались во время разминки

читать >

«Зенит» нарушил логику серии, ЦСКА — в финале

читать >

«Ростов» отомстил «Балтике» за поражение в Кубке и приблизил к прямому вылету из РПЛ

читать >

«Для Джикии двери в «Спартак» всегда открыты». Слишкович и Амарал — о Станковиче и переменах в клубе

читать >

«Эдмонтон» не сдается! Гениальный Макдэвид перевел серию с «Ванкувером» в седьмой матч

читать >
0
Читайте также
Фьюри приехал на бой с Усиком в Эр-Рияде в щегольском костюме и шляпе
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета президента
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победы «Динамо» и «Краснодара», Джикия уходит из «Спартака», Фьюри проиграл Усику. Главное за день

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости