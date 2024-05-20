Пента-трик Кассьерры, «Сити» выиграл АПЛ, интервью Джикии об уходе из «Спартака». Главное за день

Колумбийский форвард оформил пента-трик в Грозном.

Такое не удавалось даже Алексу Фергюсону.

Капитан покидает «Спартак» после семи с половиной лет в клубе.

Нас ждет шикарная концовка премьер-лиги.

Красно-белые обыграли «Рубин» в последнем домашнем матче сезона — 3:1.