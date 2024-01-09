Рублев: первая победа 2024. Панарин: хет-трик на Новый год. Слуцкий: начало работы в Китае. Что случилось за выходные

Что случилось за праздничные выходные.

25 декабря

Хроника. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятие «любительский спорт» и дает возможность спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты.

26 декабря

Хоккей. Форвард «Сибири» Николай Прохоркин обменян в «Авангард».

27 декабря

Фехтование. МВД России объявило в розыск шпажистов сборной России супругов Сергея и Виолетту Бида. Оба являются военнослужащими и покинули страну без санкции руководства своих подразделений.

28 декабря

Футбол. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года. На счету 38-летнего форварда «Аль-Насра» 53 мяча, ближайшие конкуренты Харри Кейн и Килиан Мбаппе забили по 52 гола.

Хоккей. В КХЛ состоялся тройной обмен, в результате которого Дамир Жафяров перешел из «Ак Барса» в «Авангард», Семен Кошелев — из «Металлурга» в «Ак Барс», а Игорь Гераськин — из «Авангарда» в «Металлург».

Хоккей. Евгений Малкин обошел Сергея Федорова по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ на отметке в 483 шайбы.

Хоккей. 50-летний тренер вратарей «Торпедо» Николай Хабибулин включен в заявку команды в качестве голкипера.

29 декабря

Хоккей. Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал хет-трик в матче против «Монреаля» (5:3).

Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский (слева направо) на сборе в Хайкоу. Фото ФК «Шанхай Шэньхуа»

30 декабря

Футбол. Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прилетел в Китай, где приступил к работе в клубе «Шанхай Шэньхуа». Его помощниками назначены Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

Шахматы. На чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан) победительницей рапид-турнира у женщин стала россиянка Анастасия Боднарук, а в блицтурнире первенствовала еще одна наша соотечественница — Валентина Гунина. У мужчин оба титула завоевал норвежец Магнус Карлсен.

Баскетбол. Бывший баскетболист юниорской команды ЦСКА 20-летний Антон Петухов упал в Красноярске с моста в Енисей и, вероятно, погиб. Тело спортсмена пока не обнаружено. Ведется расследование.

31 декабря

Футбол. «Арсенал» завершил 2023 год на четвертом месте в чемпионате Англии — команда не справилась с «Фулхэмом» в 20-м туре АПЛ (1:2).

Хоккей. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал хет-трик в матче с «Тампой» (5:1).

Разочарование «Кленовых» после четвертьфинала МЧМ Канада — Чехия (2:3). Фото AFP

2 января

Футбол. Александр Головин вошел в сборную 2023 года, составленную из лучших игроков по версии L`Equipe. Вместе с 27-летним российским полузащитником туда также включены игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Ашраф Хакими.

Хоккей. На молодежном чемпионате мира Канада уступила Чехии в четвертьфинале (2:3).

3 января

Хоккей. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в принципиальной игре против «Питтсбурга» (4:3).

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал дубль в ворота российского вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина (5:4 ОТ).

4 января

Футбол. Легендарному игроку и тренеру «Спартака» Олегу Романцеву исполнилось 70 лет.

«Зенит» купил еще одного бразильца — на этот раз защитника Нино. Фото Global Look Press

5 января

Футбол. «Зенит» купил еще одного бразильца — на этот раз защитника Нино. 26-летний футболист ранее выступал за «Флуминенсе», с которым выиграл Кубок Либертадорес. Также он был капитаном той команды и несколько раз получал вызов в сборную Бразилии.

Авто. В Саудовской Аравии стартовал крупнейший ралли-рейд «Дакар». В классе внедорожников выступает экипаж Дениса Кротова, россиянина, представляющего Киргизию, и Константина Жильцова, штурмана под нейтральным флагом.

Легкая атлетика. Знаменитый южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы по УДО через десять лет после убийства своей девушки Ривы Стенкамп.

6 января

Гандбол. Мужская сборная Белоруссии стала победителем Кубка дружбы-2024 в Москве. Второе место завоевала сборная Ирана, а первая российская команда стала только третьей, довольствовавшись лишь успехом в поединке с нашей молодежкой.

Хоккей. Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира, обыграв в финале хозяев турнира шведов (6:2).

Хоккей. Нападающий «Каролины» Василий Пономарев отметился голом в дебютном матче НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

7 января

Теннис. Андрей Рублев выиграл первый среди российских игроков титул в сезоне, завоевав трофей на турнире в Гонконге.

Лыжные гонки. Многодневная гонка «Тур де Ски» завершилась победами в общем зачете американки Джесси Диггинс и норвежца Харальда Амундсена.

Биатлон. Этап Кубка Содружества в Минске ознаменовался тремя золотыми медалями белоруса Антона Смольского. У женщин гонки выигрывали россиянки Валерия Каюмова (спринт) и Наталия Шевченко (пасьют), а также белоруска Анна Сола (масс-старт).

Хоккей. Лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» победил СКА в Санкт-Петербурге (2:1 ОТ) при спорном судейском решении в овертайме.