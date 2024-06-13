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Сегодня, 14:32

В Москве проведут самый масштабный турнир по настольному теннису

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рекорды России по самой массовой тренировке по стретчингу и самому масштабному турниру по настольному теннису планируют установить в рамках Дня московского спорта в «Лужниках» 6 июля, сообщает ТАСС.

По данным источника, в тренировке по стретчингу планируется участие более 2 тысяч человек, ее проведет спортивный блогер Самира Мустафаева. В турнире по настольному теннису намерены принять участие более 2,5 тысячи спортсменов, их разделят на пять возрастных категорий.

Также в рамках мероприятия состоится открытая тренировка по фитбоксу при участии серебряного призера Олимпиады по боксу Роя Джонса-младшего. Всего посетителям будут доступны более 20 тематических спортивных площадок, пройдут тренировки по джампингу, зумбе, сайклу. Площадки будут посвящены экстремальным видам спорта, фигурному катанию, футболу, фехтованию, рыболовному спорту, сборке кубика Рубика и другим.

Источник: ТАСС
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