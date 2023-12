Главные спортивные события 2024 года

Нас ждут Олимпийские и Паралимпийские игры, Игры дружбы и БРИКС, теннисные «Большие шлемы» и, вероятно, супербой Бивола с Бетербиевым.

В 2024 году состоится немало значимых соревнований как в России, так и за ее пределами. Понятно, что в центре внимания Олимпийские игры в Париже, но пока с участием россиян в них ясности нет. Впрочем, будут и другие важные и интересные турниры, включая и Игры дружбы с Играми БРИКС. Представляем главные события предстоящего года, за исключением футбола и хоккея.

Олимпийские игры в Париже

Главный старт четырехлетия в летних видах спорта пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет решил допустить российских спортсменов в нейтральном статусе, однако из-за жестких ограничений возможных участников от нашей страны просто не может быть много. Во-первых, россияне не имеют права участвовать в командных соревнованиях, во-вторых, из-за недопуска к международным стартам многие просто не успевают выполнить квалификационные нормативы.

Конечно, в теннисе, дзюдо, тхэквондо, вольной, греко-римской борьбе, велоспорте на шоссе и ряде других видов шансы с точки зрения успешной квалификации увидеть россиян достаточно высоки. Но при этом большое количество нюансов (в частности, отсутствие финансирования на государственном уровне, вероятная необходимость отказа от стартов внутри страны) может привести к тому, что количество нейтральных российских участников на Играх-2024 сведется к минимуму, если не к нулю.

Фото AFP

Паралимпийские игры в Париже

Паралимпийские игры состоятся с 29 августа по 8 сентября. Россияне в них также смогут принять участие в нейтральном статусе. Правда, критерии допуска все же до конца не ясны, одно точно — в командных дисциплинах наших соотечественников не допустят на Паралимпиаду. Из позитивных моментов отметим тот факт, что в большинстве остальных видов (за исключением пауэрлифтинга), в том числе в легкой атлетике и плавании, шансы на олимпийскую квалификацию отнюдь не потеряны.

Как заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, ПКР подал в Международный паралимпийский комитет предварительную заявку на 300 человек.

Игры БРИКС

Игры БРИКС постепенно становятся уже традиционными. В 2024 году их с 11 по 23 июня примет Россия, а конкретно Казань. Причем министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что приглашение на соревнования получили не только спортсмены из стран БРИКС, но и представители других (всего около полусотни) государств. В программе планируются состязания по 27 видам спорта.

Фото Global Look Press

Всемирные игры дружбы

С 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Официально они не позиционируются как альтернатива Олимпийским играм, но МОК отнесся к их проведению негативно. Таким образом, российским спортсменам, похоже, придется выбирать, в каком из двух стартов участвовать. Впрочем, у некоторых и выбора-то особого не будет в связи с отсутствием допуска на Игры в Париж.

Уже известно, что в программу Игр дружбы войдут 33 вида спорта плюс две выставочные (сумо и мас-рестлинг) дисциплины. Из основных видов отметим неолимпийские шахматы, пляжный футбол, самбо, акробатический рок-н-ролл и даже спортивное программирование. Но будут и классические — легкая атлетика, тяжелая атлетика, плавание и другие. Главным центром Игр дружбы станут «Лужники», и организаторы ожидают участие около 7900 спортсменов из более чем 70 стран мира. Как минимум большинство лидеров сборной России в Играх дружбы, как и в Играх БРИКС, точно выступят.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Теннисный сезон

Российские теннисисты, как известно, играют в турнирах ATP, WTA и на «Больших шлемах» без ограничений, исключением являются только командные соревнования вроде Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Прошлый сезон для россиян получился весьма успешным — у мужчин сразу двое (Даниил Медведев и Андрей Рублев) вошли в топ-5 рейтинга ATP, у женщин главной сенсацией года стала 16-летняя Мирра Андреева, да и остальные во главе с Людмилой Самсоновой и Вероникой Кудерметовой периодически блистали на корте.

В 2024-м есть шансы сыграть не менее удачно, особенно с учетом вероятного прогресса Андреевой и ее ровесницы Алины Корнеевой, которым прочат большое будущее. А на «Больших шлемах» вполне вероятны и более серьезные успехи, чем один финал (Медведев на US Open) и два полуфинала (Медведев на Уимблдоне и Карен Хачанов на Australian Open) в 2023-м. Добавим, что Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне состоится с 14 по 28 января, «Ролан Гаррос» в Париже — 26 мая — 9 июня, Уимблдон в Лондоне — с 1 по 14 июля, а US Open в Нью-Йорке — c 26 августа по 8 сентября.

Объединительный бой Бивола и Бетербиева

В полутяжелом весе в профессиональном боксе россияне не просто хороши, они владеют всеми значимыми чемпионскими поясами. Артур Бетербиев в ночь с 13 на 14 января будет защищать в Квебеке (Канада) свои пояса по версиям WBC, WBO и IBF в бою с британцем Каллумом Смитом.

В то же время еще один наш соотечественник Дмитрий Бивол свой титул чемпиона мира по версии WBA уже защитил в декабре. По сообщениям инсайдеров, Бивол уже подписал контракт на объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира с Бетербиевым. Артур также не скрывает своего желания провести бой с Дмитрием. Если этот поединок все же состоится в 2024-м, то станет одним из самых значимых событий года в мировом профессиональном боксе.