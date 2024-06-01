Федерация фитнес-аэробики России привезет международный хип-хоп в Санкт-Петербург

2-9 июня Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта РФ проведет в Санкт-Петербурге всероссийские учебно-тренировочные мероприятия по дисциплине хип-хоп. Главным экспертом выступит Муста Эльбахи, основатель и президент HIP-HOP UNITE, вице-президент FISAF International. Соорганизаторами выступают Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и региональная Федерация фитнес-аэробики Санкт-Петербурга.

В мероприятии примут участие более 100 спортсменов из 13 регионов РФ — члены сборной команды России по фитнес-аэробике, выступающие в дисциплине хип-хоп, а также тренеры, специалисты ФФАР и сильнейшие представители хип-хоп сообщества. В программе мероприятия — мастер-классы, лекции педагогов и наставников, индивидуальная работа со спортсменами, а также итоговые джемы и баттлы.

Согласно Всероссийскому реестру видов спорта, хип-хоп и хип-хоп большая группа — две из пяти официальных дисциплин фитнес-аэробики наряду аэробикой, аэробикой (5 человек) и степ-аэробикой. ФФАР является официальным представителем HIP-HOP UNITE — крупнейшего международного организатора турниров по хип-хопу, входящего в структуру FISAF International.