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Украинские бильярдисты выступят на чемпионате мира в России

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Фото Global Look Press

Украинские бильярдисты примут участие в чемпионате мира по пирамиде (русскому бильярду), который стартовал 12 июня в Сургуте и продлится до 17 июня.

Представители Украины выступят под флагом международной организации.

«Украина не может прислать заявку — там против нас идут серьезным фронтом, есть антагонистические моменты, связанные с политикой», — цитирует ТАСС первого вице-президента Федерации бильярдного спорта России Якова Фирсова.

По его словам, заявленные в нейтральном статусе Максим Кульбач, Артем Моисеенко, Александр Свичкарь, Андрей Якимов переехали в Россию, но у них еще украинские паспорта.

Всего в турнире представлена 21 страна.

«Никто никогда не морщил нос: ни французы, ни немцы, ни голландцы, никто. Европа никогда не морщила нос по поводу того, что играет в русский бильярд. У нас есть и представители США», — добавил Фирсов.

Источник: ТАСС
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