Писториус переехал из тюрьмы в особняк. Оскара освободили через 10 лет после убийства подруги

Но к соревнованиям знаменитый бегун-ампутант вряд ли вернется.

В начале прошлого десятилетия бегун-ампутант Оскар Писториус был настоящим спортивным героем и суперзвездой, соревнуясь на равных со здоровыми спортсменами и выигрывая золото Паралимпиад. Но все изменило убийство подруги Ривы Стенкамп на День святого Валентина в 2013-м. Писториус после долгих разбирательств в этой темной истории был приговорен к длительному (15 лет) тюремному сроку, но в итоге вышел на свободу по УДО 5 января 2024 года. Правда, свобода эта все равно будет с существенными ограничениями, что, скорее всего, помешает южноафриканцу вернуться к соревновательной деятельности. При этом правозащитники и семья убитой Ривы все равно очень недовольны такой мягкостью по отношению к Оскару.

Трагедия на пике популярности

Писториус и сейчас достаточно молод, ему 37 лет, а пик его карьеры пришелся на конец первого — начало второго десятилетия XXI века. Южноафриканец, переживший ампутацию обеих стоп в детском возрасте, все равно увлекся спортом и добился очень серьезных успехов. При помощи протезов он стал бегуном экстра-класса. Выиграл в общей сложности шесть золотых медалей Паралимпийских игр 2004, 2008 и 2012 годов, но на этом не остановился, поставив перед собой цель выступить и на обычной Олимпиаде. И цели своей добился — принял участие в Играх-2012 в Лондоне, где дошел до полуфинала в беге на 400 метров. Кроме того, он стал серебряным призером чемпионата мира-2011 в эстафете 4х400 м в составе сборной ЮАР.

Рива Стенкамп и Оскар Писториус. Фото AFP

На пике Писториус был, пожалуй, почти столь же популярен, как и легендарный спринтер Усэйн Болт. Но все перечеркнула бытовая трагедия — 14 февраля 2013-го Оскар сделал в своем доме несколько выстрелов в запертую дверь туалета, за которой находилась Стенкамп. Девушка скончалась, а бегун объяснил убийство тем, что принял Риву за грабителя. Судебный процесс получился долгим и очень громким. Сперва Писториуса приговорили всего к пяти годам за непредумышленное убийство, а спустя год и вовсе заменили тюрьму на домашний арест. Но затем начался новый судебный процесс. И в 2017-м после отчаянной борьбы семьи убитой девушки, считавшей убийство спланированным, за наказание спортсмена и протестов прокуратуры приговор изменили, в итоге дав Оскару 15 лет за предумышленное убийство с учетом уже отбытого срока.

Заметим, что скандальный ореол вокруг дела Писториуса был настолько велик, что местная телекомпания даже открыла специальный телеканал, посвященный всем тонкостям судебного процесса. Мало того, в Высокий суд Претории буквально толпами стекались журналисты со всего мира, что заставило судебные органы ограничить присутствие СМИ в зале суда.

Фото AFP

Запретили общаться со СМИ

Сперва Оскар отбывал срок в тюрьме строгого режима Кгоси Мампуру в Претории, где посещал занятия по изучению Библии, играл в футбол, в том числе с другим известным заключенным, боссом организованной преступности Радованом Крейчиржем. Позднее, как пишет Guardian, его перевели в исправительный центр Аттериджвилля, более приспособленный для содержания заключенных с ограниченными возможностями. У Писториуса была собственная камера с ванной комнатой и доступ к огороду, где он мог выращивать себе еду. По сообщениям СМИ, во время пребывания в тюрьме бегун потерял физическую форму и отрастил бороду.

В последние годы шли жаркие споры вокруг возможного условно-досрочного освобождения бегуна-ампутанта. Правозащитники и семья Ривы были категорически против, некоторые, включая британского бегуна Мартина Руни, призывали к снисхождению. Как бы то ни было, в ноябре 2023-го стало известно, что Писториус в начале января должен выйти из тюрьмы по УДО. Что и случилось. Однако условия освобождения оказались достаточно жесткими, поэтому семья Стенкамп, пусть частично, но все же осталась удовлетворена. Хотя мать Стенкамп Джун заявила, что она и ее семья «отбывают пожизненное заключение», поскольку Риву не вернуть... Недовольны и правозащитницы. Так, Булелва Адонис, представитель правозащитной группы «Женщины за перемены», заявила, что досрочное освобождение Писториуса послало «неправильный сигнал» потенциальным правонарушителям.

Фото AFP

Как бы то ни было, известно, что бегун-убийца будет находиться под исправительным надзором до истечения срока его приговора в 2029 году. Ему запрещено употреблять алкоголь, а также придется посещать программы по гендерному насилию и управлению гневом. Кроме того, на каждую поездку или трудоустройство ему необходимо получать специальное разрешение, поэтому возвращение в спорт маловероятно. Также Писториусу запрещено общаться с прессой, дабы он не занялся реабилитацией своего имиджа.

В то же время в плане комфорта Оскару, безусловно, будет куда лучше. Ведь теперь он будет жить не в тюремной камере, а в самом настоящем трехэтажном особняке с большим бассейном и теннисным кортом в престижном пригороде Претории, принадлежащем его дяде. Впрочем, репутация Писториуса все равно запятнана навсегда.