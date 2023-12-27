Роналду и Бензема зарубились в чемпионате Саудовской Аравии. Как у них там дела?

У Криштиану — гораздо лучше.

Центральный матч 17-го тура саудовской про-лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром» был обречен на повышенный уровень внимания. Конечно, с переездом звезд подобную ситуацию уникальной не назвать, но тут прямо топ-противостояние: Роналду против Бензема.

342 матча и 22 с лишним тысячи минут вместе за «Реал» — Карим и Криштиану девять лет делили мадридскую раздевалку и выиграли уйму трофеев — четыре Лиги чемпионов, две ла лиги, два Кубка и два Суперкубка Испании. Перед игрой обладатели «Золотого мяча», которые, само собой, капитанствуют в своих нынешних командах, мило обнимались и подарили медиа несколько хитовых фотографий.

Для француза текущий сезон складывается откровенно паршиво. Его «Аль-Иттихад» — действующий чемпион, но идет шестым с гигантским отрывом в 22 очка от лидера. Самого Бензема обвиняют в пассивности и низкой результативности — всего (да, в случае Бензема это «всего») девять голов в чемпионате, он даже не лучший бомбардир клуба.

Вот и матч против «Аль-Насра» в исполнении Карима не впечатлил. Получили домашние 2:5, а нападающий отметился ассистом на Абдерразака Амдалла. И все. От игрока такого высокого уровня с зарплатой 100 миллионов евро в год ждут свершений в больших матчах. Кто-то скажет, что француз приехал отдыхать и делать деньги, но все равно — разве мастерство куда-то девается?

Недавно «Аль-Иттихад» участвовал в клубном чемпионате мира. Бодро начал с победы над «Оклэндом», а уже в четвертьфинале безвольно сложился перед «Аль-Ахли» — 1:3. Бензема в той игре забил на 92-й минуте, но было уже поздно, проявляться надо было раньше, когда при счете 0:1 судья поставил пенальти в ворота соперника. Форвард с задачей не справился.

К середине сезона очевидно, что ни о какой защите титула речи не идет. Хорошо, что еще есть азиатская Лига чемпионов, в которой команда Карима уверенно выиграла группу с 15 очками. Еще одна надежда на спасение от совсем уж провала — Кубок короля. Там «Аль-Иттихаду» в четвертьфинале сражаться с «Аль-Фейсали» из второго по силе дивизиона.

Криштиану Роналду празднует гол. Фото AFP

На фоне экс-партнера по «Реалу» дела Роналду выглядят лучше, хотя у него все потрясающе само по себе. Криштиану — лучший бомбардир 2023-го! Не в Саудовской Аравии, а во всем мире! Португалец оформил дубль в ворота «Аль-Иттихада», голы стали 52-м и 53-м в календарном году. Для сравнения: Мбаппе и Кейн отличились по 52 раза, Холанн — 50.

В про-лиге все тоже супер, за 17 туров Криш оформил сумасшедшие 19+9. Капитан «Аль-Насра» — лучший бомбардир и лучший ассистент чемпионата. Его команда занимает второе место и выглядит единственным внятным конкурентом «Аль-Хилялю». Сейчас отставание от лидера составляет семь очков.

В клубном ЧМ Роналду не засветился, зато азиатская Лига чемпионов в его график входит. «Аль-Наср», как и «Аль-Иттихад», вышел из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала. И даже в Кубке у португальца дела лучше, чем у Карима. Дело в том, что столичная команда уже провела свой четвертьфинал, в котором разгромила «Аль-Шабаб».

2024 год Криштиану встретит на подъеме, а Бензема — на спаде, но у француза еще есть шансы все исправить. Чемпионат уже не спасти, надо усиленно вгрызаться в кубковые турниры. Увести у Роналду Лигу чемпионов, пусть и азиатскую, дорогого стоит, а мы знаем, как Карим умеет включаться в плей-офф ЛЧ. Правда, так может и сам Криштиану. В общем, ничего еще и близко не закончено!