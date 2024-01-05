Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»
«Зенит» разбушевался — вслед за переходом юного таланта Педро объявлено о подписании 26-летнего защитника сборной Бразилии Нино. Плюс на подходе Ильзат Ахметов из «Краснодара» и, вероятно, еще один бразилец — Артур за 18 миллионов евро.
Зимовка на втором месте максимально взбодрила гегемона, привыкшего в РПЛ смотреть на всех сверху вниз. А тут и в таблице не все гладко, и по игре много вопросов. Без Малкома и Кузяева команда Семака не та, что была в прошлые годы. Фаворит ослаб, не найдя адекватной замены лидерам, конкуренты же стали сильнее.
Для всей российской футбольной общественности это только плюс — наконец-то в нашем чемпионате есть интрига в борьбе за золото. А вот в городе на Неве конкуренцию на равных не очень любят, предпочитая оставлять соперникам возможность биться лишь за серебро.
Очевидно, что высокая активность «Зенита» на трансферном рынке нацелена именно на это — восстановить статус-кво последних пяти лет. И руководители явно настроены решить все вопросы оперативно, чтобы у тренерского штаба были все сборы на встраивание новичков в состав.
Питерцам удалось избавиться от балласта в лице Ренана, отправив молодого защитника в «Интернасьонал». Помощи от него не было никакой, а легионерскую позицию занимал. И замена уже найдена — в четверг «Зенит» объявил о переходе из «Флуминенсе» центрального защитника Нино. Это не подающий надежды талант, каким приезжал Ренан, а уже готовый 26-летний футболист, который в своем клубе был капитаном, выигрывал с Бразилией Олимпиаду, а не так давно дебютировал и в первой сборной в отборочном матче против Аргентины. Уровень!
Также вчера Telegram-канал «Это футбол, брат!» поведал, что в Питер переезжает Ильзат Ахметов. Из Краснодара. Цель ясна — ослабить конкурента, расширить обойму россиян самим. Полузащитник вряд ли рассматривается в качестве игрока стартового состава, но лимит на легионеров никто не отменял, а в качестве джокера Ильзат может здорово обострить игру. Со стороны 26-летнего полузащитника ход хитрый: кто бы ни выиграл чемпионство — «Зенит» или «Краснодар», — Ахметов в любом случае будет причастен к золоту.
А еще в команду Семака перешла «темная лошадка» Педро. Вундеркинду только в феврале исполнится 18 лет, он может не прижиться, как Ренан, но если уж раскроет талант, о котором столько говорили в Бразилии, то фурор обеспечен. На родине футболиста в какой-то момент утверждали, что Педро сильнее ровесника Эндрика, купленного «Реалом» почти за 40 миллионов евро. Тем интереснее увидеть парня в деле.
Но на этих трех новичках «Зенит» явно не остановится. Говорят о 18 миллионах евро, которые питерцы якобы готовы выложить «Палмейрасу» за 25-летнего Артура. Это прямая замена Малкому.
Все вместе звучит угрожающе. Уже в январские праздники становится понятно — «Краснодару» будет невероятно сложно удержать весной первую строчку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5