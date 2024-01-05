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Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Ильзат Ахметов, Нино.
Фото «СЭ»
Роберт Ренан («Зенит»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Питерцы взрывают трансферный рынок.

«Зенит» разбушевался — вслед за переходом юного таланта Педро объявлено о подписании 26-летнего защитника сборной Бразилии Нино. Плюс на подходе Ильзат Ахметов из «Краснодара» и, вероятно, еще один бразилец — Артур за 18 миллионов евро.

Зимовка на втором месте максимально взбодрила гегемона, привыкшего в РПЛ смотреть на всех сверху вниз. А тут и в таблице не все гладко, и по игре много вопросов. Без Малкома и Кузяева команда Семака не та, что была в прошлые годы. Фаворит ослаб, не найдя адекватной замены лидерам, конкуренты же стали сильнее.

Для всей российской футбольной общественности это только плюс — наконец-то в нашем чемпионате есть интрига в борьбе за золото. А вот в городе на Неве конкуренцию на равных не очень любят, предпочитая оставлять соперникам возможность биться лишь за серебро.

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Очевидно, что высокая активность «Зенита» на трансферном рынке нацелена именно на это — восстановить статус-кво последних пяти лет. И руководители явно настроены решить все вопросы оперативно, чтобы у тренерского штаба были все сборы на встраивание новичков в состав.

Питерцам удалось избавиться от балласта в лице Ренана, отправив молодого защитника в «Интернасьонал». Помощи от него не было никакой, а легионерскую позицию занимал. И замена уже найдена — в четверг «Зенит» объявил о переходе из «Флуминенсе» центрального защитника Нино. Это не подающий надежды талант, каким приезжал Ренан, а уже готовый 26-летний футболист, который в своем клубе был капитаном, выигрывал с Бразилией Олимпиаду, а не так давно дебютировал и в первой сборной в отборочном матче против Аргентины. Уровень!

Роберт Ренан («Зенит»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Также вчера Telegram-канал «Это футбол, брат!» поведал, что в Питер переезжает Ильзат Ахметов. Из Краснодара. Цель ясна — ослабить конкурента, расширить обойму россиян самим. Полузащитник вряд ли рассматривается в качестве игрока стартового состава, но лимит на легионеров никто не отменял, а в качестве джокера Ильзат может здорово обострить игру. Со стороны 26-летнего полузащитника ход хитрый: кто бы ни выиграл чемпионство — «Зенит» или «Краснодар», — Ахметов в любом случае будет причастен к золоту.

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А еще в команду Семака перешла «темная лошадка» Педро. Вундеркинду только в феврале исполнится 18 лет, он может не прижиться, как Ренан, но если уж раскроет талант, о котором столько говорили в Бразилии, то фурор обеспечен. На родине футболиста в какой-то момент утверждали, что Педро сильнее ровесника Эндрика, купленного «Реалом» почти за 40 миллионов евро. Тем интереснее увидеть парня в деле.

Но на этих трех новичках «Зенит» явно не остановится. Говорят о 18 миллионах евро, которые питерцы якобы готовы выложить «Палмейрасу» за 25-летнего Артура. Это прямая замена Малкому.

Все вместе звучит угрожающе. Уже в январские праздники становится понятно — «Краснодару» будет невероятно сложно удержать весной первую строчку.

Ильзат Ахметов
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Нино (Зенит)
Педро (Зенит)
Роберт Ренан
45
59
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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