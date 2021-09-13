«СЭ» требуется редактор сайта
«СЭ» продолжает развиваться и ищет редактора ленты новостей. Если вы хотите работать в одном из ведущих спортивных изданий, то вам к нам!
Опыт работы в спортивных СМИ будет безусловным преимуществом.
Обязанности:
— Мониторинг новостных лент агентств и конкурентов;
— Создание новостей для сайта на основе социальных сетей клубов и спортсменов;
— Расшифровка интервью и написание новостей по заданию редакции;
— Отбор тем, подходящих для ленты новостей;
— Дежурство на новостной ленте сайта.
Требования:
— Очень высокая оперативность и внимательность;
— Умение работать с большими объемами информации;
— Релевантный опыт работы в digital от года (сайты о спорте, разделы спортивной тематики);
— Грамотный русский язык;
— Английский на уровне чтения и перевода.
Свои резюме присылайте на адрес kamyshev@sport-express.ru
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