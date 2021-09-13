«СЭ» требуется редактор сайта

«СЭ» продолжает развиваться и ищет редактора ленты новостей. Если вы хотите работать в одном из ведущих спортивных изданий, то вам к нам!

Опыт работы в спортивных СМИ будет безусловным преимуществом.

Обязанности:

— Мониторинг новостных лент агентств и конкурентов;

— Создание новостей для сайта на основе социальных сетей клубов и спортсменов;

— Расшифровка интервью и написание новостей по заданию редакции;

— Отбор тем, подходящих для ленты новостей;

— Дежурство на новостной ленте сайта.

Требования:

— Очень высокая оперативность и внимательность;

— Умение работать с большими объемами информации;

— Релевантный опыт работы в digital от года (сайты о спорте, разделы спортивной тематики);

— Грамотный русский язык;

— Английский на уровне чтения и перевода.

Свои резюме присылайте на адрес kamyshev@sport-express.ru