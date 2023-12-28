Уехавших в США фехтовальщиков обвиняют в дезертирстве. Справедливо ли это?

Призер Олимпиады Сергей Бида и его жена Виолетта в случае возвращения в Россию могут получить десять лет тюрьмы.

Продолжает полыхать скандал вокруг российского фехтовальщика Сергея Биды и его жены Виолетты Храпиной, которые летом нынешнего года без разрешения спортивного руководства страны уехали в США. 30-летний призер Олимпиады является офицером Росгвардии и спортсменом «Динамо», а его 29-летняя супруга ранее выступала за ЦСКА. Судя по всему, правоохранительные органы возбудили против шпажистов уголовное дело по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), за которое грозит до десяти лет лишения свободы. Однако родственники спортсменов категорически не согласны с таким подходом.

Очень патриотично настроенный человек

«Сын с женой уехали в Турцию, чтобы получить визу в США, поскольку в Москве сделать этого не могли, — рассказала RТ мать Биды Елена Гришина. — Сергей собирался в Америку для того, чтобы сделать операцию. В Турции необходимые документы тоже оформить не сумели, но сказали, что получить их можно в Белграде. Поэтому они отправились туда, а уже потом — в США. Это было связано с необходимостью пройти лечение. Смысл в том, что он не сделал ничего плохого и не действовал втихаря. Он всем официально объявил о завершении карьеры. Единственное, что пришлось ждать визу, поскольку непонятно было, дадут ее или нет».

«Сергей — очень патриотично настроенный человек и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал, — приводит RT слова двукратного призера Олимпиады по водному поло Бориса Гришина, деда бежавшего фехтовальщика. — Когда у него случилась травма позвоночника, он искал, где можно сделать операцию. Это произошло три года назад. Причем с данным повреждением он постоянно выступал. После окончания Олимпиады он лежал в клинике. Также возникли проблемы с коленом. Он понял, что неспособен соревноваться на высоком уровне с таким повреждением. В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию. Он оформил все через отца и отдал документы в Росгвардию».

Как сообщили ТАСС в ЦСКА, Виолетта Храпина уволилась из армейского клуба в осенью прошлого года. Кроме того, Елена Гришина уверяет, что у ее сына имелось разрешение на выезд из страны, якобы выданное Минспортом с согласия Федерации фехтования России и Росгвардии. При этом известно, что после того, как Бида прошлым летом принял участие в соревнованиях в США, от должности старшего тренера команды российских шпажистов был освобожден его тренер Александр Глазунов. «Не знаю, почему я несу за это ответственность, — говорил специалист РИА «Новости». —Я не был в курсе их поездки. Видимо, они взяли билеты в один конец. С самими ребятами я на эту тему не общался, да и они со мной не связывались».

Сергей Бида (слева). Фото Global Look Press

Они принимали присягу

Ситуация действительно выглядит странно. Дед Биды уверяет, что отъезд Сергея и его супруги связан с желанием работать с детьми в академии фехтования в Сан-Хосе. Мать уверяет, что дело в необходимости лечения травмы спины и колена, которыми почему-то нельзя заняться в отечественных клиниках. При этом сам призер Олимпиады, видимо, остается действующим офицером Росгвардии. Кроме того, никто не видел его заявления о завершении карьеры, и до недавнего времени он состоял на ставке в Центре спортивной подготовки. Это не помешало ему летом нынешнего года принять участие в официальных соревнованиях в США без согласия руководства сборной России.

Кстати, в Калифорнию Бида отправился не один, а в компании шпажиста Олега Кныша и саблиста Константина Лоханова (бывшего мужа олимпийской чемпионки Софии Поздняковой и бывшего зятя главы ОКР Станислава Познякова). Мать Сергея не видит в действиях сына криминала. «Весь сыр-бор из-за того, что параллельно он иногда выступает на первенствах США. Но соревнуется он исключительно за клуб, а не за страну. Его просят, и он выходит на помост. В России все слишком перекрутили», — заявила Елена Гришина, которая сама является бывшей рапиристкой сборной страны, а также дочерью прославленной фехтовальщицы Валентины Растворовой, олимпийской чемпионки 1960 года.

— Они нарушили российское законодательство. Это действующие военнослужащие, которые принимали присягу, — оценил ситуацию в интервью РИА «Новости» бывший министр спорта РФ и олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков. — Особенно странно, что это взрослый и опытный человек, который должен был оценивать последствия своих действий. У него здесь было прекрасное будущее, которого ни в одной стране не будет. В США он наверняка станет мелким тренером в клубе и будет заниматься не на результат, а проходной работой. Они подвели своих работодателей, родителей, товарищей, с которыми выступали и против которых когда-нибудь будут выступать.

Сергей Бида. Фото Global Look Press

Полнота ответственности

Сергей Бида завоевал серебро в составе национальной сборной на Олимпийских играх в Токио в командном турнире и считался одним из ведущих шпажистов страны. Сергей трижды становился чемпионом Европы в командной шпаге. Еще в августе 2022 года Бида выигрывал золото спартакиады в Москве. Виолетта Храпина — участница Олимпиады в Токио, серебряный призер чемпионатов мира и Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Она выступала за самарские СШОР №1 и ЦСК ВВС, и в апреле 2023 года она принимала участие в командном турнире шпажистов в Казани. Для Сергея это второй брак, от первого у него есть дочь.

Появление Биды, Лоханова и Кныша на соревнованиях в США прошлым летом стало достаточно неожиданным, поскольку они не имели допуска к международным стартам как российские спортсмены (а Бида еще и не соответствовал критериям МОК как представитель «Динамо»). Однако Федерация фехтования США решила сделать исключение, что породило слухи о том, что в будущем эти спортсмены могут сменить гражданство и претендовать на место в американской сборной. На самом деле это маловероятно, однако сам по себе факт, что действующий спортсмен из России оказался глубоко погружен в систему фехтовальных клубов США, вызывает недоумение.

Ну и самый главный вопрос — почему Сергей должным образом не оформил завершение спортивной карьеры в России и свое увольнение из Росгвардии? Наверное, сам по себе отъезд из страны и попытка работать в Штатах не являются криминалом. Однако в нынешней ситуации, во-первых, возникают моральные аспекты — ведь Бида по факту нелегально участвует в соревнованиях, бросив своего тренера и прежнюю команду в тяжелый для страны момент. А во-вторых, в прошлом он наверняка пользовался возможностями, которые открывало перед ним звание прапорщика Росгвардии. И в этом случае он должен понимать полноту ответственности, которую несет человек в погонах, надолго покидающий место своей службы (в данном случае — ЦСП Минспорта).