Чемпионат Карлсена и второе золото для России: как завершился ЧМ по блицу

Дубову не хватило пол-очка для тай-брейка с норвежцем, которые отобрали за демонстративную ничью. Украинка Музычук отказалась жать руку Гуниной.

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в Самарканде завершился триумфом российских шахмат. Победительницей рапидтурнира у женщин стала Анастасия Боднарук, а в блицтурнире первенствовала Валентина Гунина. Начав с семи побед подряд, Валентина не сбавила темпа и до самого конца сохранила лидерство, потерпев в семнадцати турах лишь одно поражение. На пол-очка от Гуниной отстала экс-россиянка Александра Костенюк, третье место в активе китаянки Чжу Цзиньер. У мужчин оба турнира, как и год назад, выиграл Магнус Карлсен. И если в рапид реальных конкурентов у него не было, то в блицтурнире мощное сопротивление великому норвежцу оказали Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Влад лидировал вплоть до 18-го тура, Даниил мог рассчитывать на тай-брейк, если бы не скандал с «договорной» партией с Яном Непомнящим.

Триумф Валентины

Валентина Гунина — одна из самых титулованных шахматисток современности и очень сильный блицор. Уроженке Мурманска уже покорялся ЧМ по блицу в 2012 году, но в число фаворитов турнира в Самарканде она точно не входила. Россиянка была «посеяна» под 24-м номером.

Поэтому с первых же туров Гуниной пришлось играть против сильных соперниц, но она будто не замечала их сопротивления. В первый день Валентина одержала восемь побед в девяти партиях, сыграв вничью только с Харикой Дронавалли. При этом были переиграны победительница двух последних ЧМ по блицу Бибисара Асаубаева, Александра Костенюк, Анастасия Боднарук и Ана Матнадзе. Благодаря такому перформансу она опережала ближайших преследователей аж на 1,5 очка (Костенюк, Дронавалли, Боднарук, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно).

Однако о досрочной победе говорить было рано. Все любители шахмат знают, что Валентина часто играет неровно. За удачной серией вполне могла последовать неудачная. Особенно учитывая, что оставшиеся восемь туров предстояло провести с топовыми соперницами.

Валентина отлично справилась с задачей. В 10-м туре она обыграла Гарифуллину белыми, дважды сыграла вничью с Лагно и Турмунхийн Мунхзул, а затем в блестящем стиле превзошла 15-ю чемпионку мира Марию Музычук черными.

Валентина Гунина. Фото Global Look Press

За четыре тура до финиша преимущество Гуниной перед вторым местом по-прежнему составляло 1,5 очка. Но в следующих двух партиях Валентина ограничилась только 0,5 балла из двух возможных, потерпев первое поражение на турнире от Чжу Цзиньэр. Костенюк, также проводившая великолепный турнир, воспользовалась этой осечкой и приблизилась к многолетнему партнеру по сборной на расстояние пол-очка.

Многие бы на месте Гуниной занервничали, но не многоопытная россиянка. В двух заключительных турах она обыграла действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь и Анну Музычук. Украинка не пожала руку россиянке и отказалась поздравить ее с победой. Впрочем, относиться к этому серьезно не стоит.

Спустя 11 лет Гунина вновь стала чемпионкой мира по блицу и не смогла сдержать слез во время чемпионского интервью.

«Валентина сделала великолепный подарок к Новому году всем российским любителям шахмат и, конечно же, самой себе, выиграв титул чемпионки мира по блицу, — подчеркнул президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — На счету россиянок Гуниной и Боднарук — две высшие награды, которые разыгрывались в Самарканде в женских соревнованиях. Мы гордимся нашими спортсменками, показавшими выдающийся результат и прославившими российскую школу шахмат.

Два скандала

Первый день блицтурнира, увы, ознаменовался двумя скандалами. Первая апелляция оказалась разминкой, хотя и задержала очередной тур на час. Американский гроссмейстер Эндрю Хонг просрочил время в партии с Юй Янъи, однако уверял, что несколько секунд у него еще было, и часы он пережал. Посчитав, что техника неисправна, Хонг решил подать протест. Обсуждение было бурным. Подключилась даже чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, которая помогала переводить своему товарищу по команде. Апелляционный комитет совещался очень долго, и в итоге результат был оставлен в силе (победа Юй Янъи).

Долгая задержка взбесила многих шахматистов, которые в целях сохранить силы на второй день стали играть быстрые ничьи. В каждом туре гроссмейстеры проводили за доской максимум по 10 минут игрового времени. Дальше всех зашли Даниил Дубов и Ян Непомнящий. В 11-м туре наши гроссмейстеры сделали все ходы в очной партии только конями и вернули их на начальные позиции на 12-м ходу. То есть все фигуры за 24 общих хода остались на своих местах. Видимо, поэтому на эту партию, в отличие от других коротких ничьих на этом ЧМ, обратили особое внимание. «На мой взгляд, оба спортсмена несут за это ответственность. Считаю, что результат был заранее спланирован. Мое мнение основано на ходах, которые они сделали», — приводит пресс-служба ФИДЕ заявление арбитра.

Гроссмейстеров лишили по пол-очка. Это не позволило им войти в число лидеров по итогам первого дня (8,5 очка). С 9 очками таблицу возглавляли Владислав Артемьев, Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв, Нихал Сарин, Арджун Эригайси и Александр Рязанцев.

Впрочем, вся борьба была еще впереди. Интриги добавило поражение Карлсена в 13-м туре от Вашье-Лаграва. Артемьев и Дубов, в свою очередь, выиграли у Рязанцева и Мохаммада Табатабаи соответственно и возглавили таблицу. Лидерство Артемьева продолжалось вплоть до 18-го тура, но в нем Влад очень не вовремя уступил сербскому гроссмейстеру Александру Индичу, которого много лет тренирует наш выдающийся гроссмейстер Александр Морозевич. Дубов взял верх над Володаром Мурзиным (россиянин провел классный турнир, попав в итоге в топ-20) и вышел на чистое второе место (13,5). На вершине же вновь был Магнус, имевший в своем активе 14 очков. После поражения от француза он выиграл шесть партий подряд.

В такой форме Карлсена было уже не остановить, так что борьба шла только за второе и третье место. Отрадно, что они все-таки достались Дубову и Артемьеву. Оба были неподражаемы в заключительных партиях. Даниил, не проигравший ни одной партии, отстал от норвежца на пол-очка. Именно их он недосчитался за ничью с Непомнящим, который в итоге стал пятым.

«Думаю, это правильно, что их наказали, апелляционный комитет вынес правильное решение, — ответил журналистам Карлсен. — Очевидно, то, как они решили разыграть ничью, выглядело странно для профессиональных шахматистов. Важно, что теперь люди будут думать дважды, прежде чем устраивать такое. При этом Даниил в целом хорошо выступил на турнире».

Если бы не решение главного арбитра (апелляция гроссмейстера не была удовлетворена), то Дубов и Карлсен сыграли бы тай-брейк. А так Магнус защитил оба титула, который он завоевал год назад в Алма-Ате. Так что чемпионат мира по рапиду и блицу постепенно становится чемпионатом Карлсена.