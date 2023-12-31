Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:30

«Лучше не бывает». Хет-трик Панарина против Василевского и Кучерова

Форвард «Рейнджерс» Панарин оценил свой хет-трик в матче с «Тампой»
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артемий Панарин (№ 10) празднует гол в матче «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1:5) в Тампе 30 декабря.
Фото USA Today Sports
Артемий Панарин (второй справа) празднует хет-трик в матче «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (1:5) в Тампе 30 декабря.
Фото USA Today Sports
1/2
Форвард «Рейнджерс» красиво проводил год в матче с «Тампой».

Звезды ночи

В этот игровой день НХЛ россияне привычно выделялись в нескольких командах.

Александр Овечкин в матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом» (2:3 Б) забил из своего «офиса» и теперь в 65 голах от рекорда Уэйна Гретцки, в конце третьего периода судьи украли у капитана «Кэпс» дубль, а Ярослав Аскаров остановил суперснайпера и Евгения Кузнецова в серии буллитов и оформил первую победу в лиге. «Это лучшее чувство. Это сумасшествие. Игра только закончилась, нужно больше времени подумать обо всем», — сказал вратарь.

Александр Овечкин. Овечкина нагло обокрали под Новый год. Его гол отменили на последней минуте

Евгений Малкин в матче «Питтсбурга» с «Сент-Луисом» (4:2) собрал 1+1 и теперь находится в 15 голах от отметки в 500 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. «Прямо сейчас он играет великолепно. Он особенный игрок. Он великий игрок всех времен. Просто увлекательно смотреть за ним сейчас. Он забил несколько важных для нас голов в последних матчах. Надеюсь, продолжит дальше», — сказал одноклубник россиянина Джейк Гюнцель.

Артемий Панарин в матче «Рейнджерс» на льду «Тампы» (5:1) забил три гола в ворота Андрея Василевского. Форвард ньюйоркцев переигрывал соперников за счет неподражаемого мастерства и командных взаимодействий. Панарин отличился в двух быстрых атаках при участии Винсента Трочека, защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман сначала улетел в борт при выпаде «два в одного» и затем не смог остановить россиянина «один в один». Свою третью шайбу Артемий провел в розыгрыше «четыре на три» после перепасовки с Адамом Фоксом. На лед арены в Тампе для Хлебушка по случаю бросили плюшевый хлеб. Единственный гол хозяев в большинстве забил Никита Кучеров. Игорь Шестеркин в свой день рождения закончил игру с 34 сэйвами, у Василевского — всего 16.

«Хорошо вернуться на победную волну»

«Рейнджерс» на предновогоднем выезде заиграли вчерашнее поражение от «Флориды» (3:4) и первыми в сезоне набрали 50 очков. В предыдущий раз клуб из Нью-Йорка добился подобного в регулярном чемпионате-1993/94, после чего завоевал Кубок Стэнли.

«Все мы считали, что вчера приложили все усилия, но все равно проиграли. И для нашей команды сыграть так усердно, как сегодня, — это хорошо, приятно вернуться на победную волну», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

Александр Овечкин, Кирилл Капризов и&nbsp;Владимир Ткачев (слева направо). Самые высокооплачиваемые хоккеисты России в НХЛ и КХЛ: кто входит в список

«Тампа» перед рождественской паузой выиграла трижды подряд и после нее потерпела второе поражение — три дня назад Кучеров и компания уступили дома в принципиальном противостоянии с «Флоридой» (2:3). «Лайтнинг» весь сезон идут на качелях и остаются на границе зоны плей-офф.

«Эта группа может играть 57 минут в солидный хоккей, а в те три минуты, когда что-то идет не так, шайба залетает в нашу сетку. Те шайбы, которые мы бросали по воротам, те шансы, которые у нас были, и забить при этом всего раз — это тяжелый момент для нас», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Очевидно, что он выдающийся хоккеист»

Панарин оформил второй хет-трик в сезоне и шестой за карьеру в НХЛ, в Северной Америке три шайбы Артемия за матч еще называют хлеб-трик. Волшебная игра десятого номера «Рейнджерс» восхищает и его партнеров.

«Кажется, будто он каким-то образом продолжает становиться лучше, делает все больше и больше шагов вперед, что просто какое-то безумие, если подумать. Очевидно, что он выдающийся хоккеист, один из лучших в лиге. Его результативность в этом году выросла, он бросает и забивает немного больше. С ним весело играть. Считаю, мы здорово вышли на этот матч. Не хотели проигрывать во второй раз подряд. Действовали мощно и сразу задали тон игре», — сказал Трочек, который за вечер собрал гол и три результативные передачи (две — на россиянина).

Панарин впервые в карьере может набрать 100 очков в регулярном чемпионате после нескольких близких попыток в предыдущие сезоны. При этом Артемий в 2023 году набрал 101 очко и оформил календарную сотню во второй раз в «Рейнджерс», что ранее удавалось только Марку Мессье (1992, 1995).

«Это отличное чувство. Не знаю, что может быть лучше, чем закончить год как-то так. Мы выиграли матч. Это самое важное», — сказал россиянин.

Артемий Панарин (второй справа) празднует гол. Панарин поиздевался над Василевским. Шестой хет-трик в карьере российского бомбардира

Панарин поднялся в топ-3 бомбардиров сезона НХЛ — 50 очков, 23 гола и 27 передач в 35 матчах. Кучеров продолжает лидировать среди самых результативных игроков лиги — 59 очков, 25 голов и 34 передачи в 36 играх. Главные конкуренты двух российских крайних форвардов в плотной группе — все же два канадских центрфорварда, звезда «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (56 очков, 19 голов и 37 передач в 36 матчах) и притормозивший на старте капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (47 очков, 13 голов и 34 передачи в 31 игре).

Эта гонка остается захватывающей.

Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Винс Трочек
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
Питер Лавиолетт
1
5
Читайте также
Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Relevo: в испанском антидопинговом агентстве скрывали положительные допинг-пробы спортсменов
В СМИ рассказали о расстреле отступающих солдат ВСУ украинским заградотрядом
Число жертв террористической атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 22
Селедка под шубой: какими слоями выкладывать, рецепты и подачи
В Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкина нагло обокрали под Новый год. Его гол отменили на последней минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 35 25 10 51
2 Каролина 37 20 17 44
3 Айлендерс 35 17 18 43
4 Филадельфия 35 19 16 43
5 Вашингтон 34 17 17 40
6 Нью-Джерси 35 19 16 40
7 Питтсбург 34 17 17 38
8 Коламбус 38 12 26 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 34 21 13 48
2 Флорида 36 22 14 46
3 Торонто 34 17 17 41
4 Тампа-Бэй 37 17 20 39
5 Детройт 36 17 19 38
6 Монреаль 35 15 20 35
7 Баффало 37 15 22 34
8 Оттава 31 13 18 26
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 22 14 47
2 Виннипег 34 21 13 46
3 Даллас 34 21 13 46
4 Нэшвилл 37 20 17 41
5 Аризона 35 19 16 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 34 16 18 36
8 Чикаго 35 11 24 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 36 23 13 49
2 Вегас 37 22 15 49
3 Лос-Анджелес 33 20 13 45
4 Сиэтл 37 14 23 37
5 Эдмонтон 33 17 16 35
6 Калгари 35 14 21 33
7 Анахайм 35 13 22 26
8 Сан-Хосе 36 9 27 21
Результаты / календарь
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
31.12 01:00
Баффало – Коламбус
 3 : 2 ОТ
31.12 03:00
Торонто – Каролина
 2 : 3
31.12 03:00
Флорида – Монреаль
 4 : 1
31.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
1 : 5
31.12 03:00
Вашингтон – Нэшвилл
 2 : 3 Б
31.12 03:00
Бостон – Нью-Джерси
 5 : 2
31.12 03:00
Питтсбург – Сент-Луис
 4 : 2
31.12 06:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 2 : 3 Б
31.12 22:00
Миннесота – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 36 59
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 36 56
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 35 50
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 36 25
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 36 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости