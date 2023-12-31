«Лучше не бывает». Хет-трик Панарина против Василевского и Кучерова
Звезды ночи
В этот игровой день НХЛ россияне привычно выделялись в нескольких командах.
Александр Овечкин в матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом» (2:3 Б) забил из своего «офиса» и теперь в 65 голах от рекорда Уэйна Гретцки, в конце третьего периода судьи украли у капитана «Кэпс» дубль, а Ярослав Аскаров остановил суперснайпера и Евгения Кузнецова в серии буллитов и оформил первую победу в лиге. «Это лучшее чувство. Это сумасшествие. Игра только закончилась, нужно больше времени подумать обо всем», — сказал вратарь.
Евгений Малкин в матче «Питтсбурга» с «Сент-Луисом» (4:2) собрал 1+1 и теперь находится в 15 голах от отметки в 500 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. «Прямо сейчас он играет великолепно. Он особенный игрок. Он великий игрок всех времен. Просто увлекательно смотреть за ним сейчас. Он забил несколько важных для нас голов в последних матчах. Надеюсь, продолжит дальше», — сказал одноклубник россиянина Джейк Гюнцель.
Артемий Панарин в матче «Рейнджерс» на льду «Тампы» (5:1) забил три гола в ворота Андрея Василевского. Форвард ньюйоркцев переигрывал соперников за счет неподражаемого мастерства и командных взаимодействий. Панарин отличился в двух быстрых атаках при участии Винсента Трочека, защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман сначала улетел в борт при выпаде «два в одного» и затем не смог остановить россиянина «один в один». Свою третью шайбу Артемий провел в розыгрыше «четыре на три» после перепасовки с Адамом Фоксом. На лед арены в Тампе для Хлебушка по случаю бросили плюшевый хлеб. Единственный гол хозяев в большинстве забил Никита Кучеров. Игорь Шестеркин в свой день рождения закончил игру с 34 сэйвами, у Василевского — всего 16.
«Хорошо вернуться на победную волну»
«Рейнджерс» на предновогоднем выезде заиграли вчерашнее поражение от «Флориды» (3:4) и первыми в сезоне набрали 50 очков. В предыдущий раз клуб из Нью-Йорка добился подобного в регулярном чемпионате-1993/94, после чего завоевал Кубок Стэнли.
«Все мы считали, что вчера приложили все усилия, но все равно проиграли. И для нашей команды сыграть так усердно, как сегодня, — это хорошо, приятно вернуться на победную волну», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.
«Тампа» перед рождественской паузой выиграла трижды подряд и после нее потерпела второе поражение — три дня назад Кучеров и компания уступили дома в принципиальном противостоянии с «Флоридой» (2:3). «Лайтнинг» весь сезон идут на качелях и остаются на границе зоны плей-офф.
«Эта группа может играть 57 минут в солидный хоккей, а в те три минуты, когда что-то идет не так, шайба залетает в нашу сетку. Те шайбы, которые мы бросали по воротам, те шансы, которые у нас были, и забить при этом всего раз — это тяжелый момент для нас», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
«Очевидно, что он выдающийся хоккеист»
Панарин оформил второй хет-трик в сезоне и шестой за карьеру в НХЛ, в Северной Америке три шайбы Артемия за матч еще называют хлеб-трик. Волшебная игра десятого номера «Рейнджерс» восхищает и его партнеров.
«Кажется, будто он каким-то образом продолжает становиться лучше, делает все больше и больше шагов вперед, что просто какое-то безумие, если подумать. Очевидно, что он выдающийся хоккеист, один из лучших в лиге. Его результативность в этом году выросла, он бросает и забивает немного больше. С ним весело играть. Считаю, мы здорово вышли на этот матч. Не хотели проигрывать во второй раз подряд. Действовали мощно и сразу задали тон игре», — сказал Трочек, который за вечер собрал гол и три результативные передачи (две — на россиянина).
Панарин впервые в карьере может набрать 100 очков в регулярном чемпионате после нескольких близких попыток в предыдущие сезоны. При этом Артемий в 2023 году набрал 101 очко и оформил календарную сотню во второй раз в «Рейнджерс», что ранее удавалось только Марку Мессье (1992, 1995).
«Это отличное чувство. Не знаю, что может быть лучше, чем закончить год как-то так. Мы выиграли матч. Это самое важное», — сказал россиянин.
Панарин поднялся в топ-3 бомбардиров сезона НХЛ — 50 очков, 23 гола и 27 передач в 35 матчах. Кучеров продолжает лидировать среди самых результативных игроков лиги — 59 очков, 25 голов и 34 передачи в 36 играх. Главные конкуренты двух российских крайних форвардов в плотной группе — все же два канадских центрфорварда, звезда «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (56 очков, 19 голов и 37 передач в 36 матчах) и притормозивший на старте капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (47 очков, 13 голов и 34 передачи в 31 игре).
Эта гонка остается захватывающей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|35
|25
|10
|51
|2
|Каролина
|37
|20
|17
|44
|3
|Айлендерс
|35
|17
|18
|43
|4
|Филадельфия
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|34
|17
|17
|40
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|34
|17
|17
|38
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|34
|21
|13
|48
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|37
|17
|20
|39
|5
|Детройт
|36
|17
|19
|38
|6
|Монреаль
|35
|15
|20
|35
|7
|Баффало
|37
|15
|22
|34
|8
|Оттава
|31
|13
|18
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|22
|14
|47
|2
|Виннипег
|34
|21
|13
|46
|3
|Даллас
|34
|21
|13
|46
|4
|Нэшвилл
|37
|20
|17
|41
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|34
|16
|18
|36
|8
|Чикаго
|35
|11
|24
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|5
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|35
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|35
|13
|22
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|31.12
|01:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|31.12
|03:00
|
Торонто – Каролина
|2 : 3
|31.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|4 : 1
|31.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|1 : 5
|31.12
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|31.12
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|5 : 2
|31.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|4 : 2
|31.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 3 Б
|31.12
|22:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|36
|59
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|36
|56
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|35
|50
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|36
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1