Мощный трансфер «Авангарда»: в Омск едет один из лучших центров лиги

Николай Прохоркин меняет клуб.

Менеджмент омского клуба взорвал бомбу за день до закрытия трансферного окна. Не самую громкую, но вполне весомую. Обмен получился каноническим, если говорить о медийной составляющей. «Авангард» играл в Новосибирске, и сам Николай Прохоркин перешел из одной раздевалки в другую. Возможно, форвард уже не тот, каким был несколько лет назад, когда считался одним из ведущих игроков СКА. Но выцепить качественного игрока на безжизненном рынке КХЛ — это крупный успех. Почти магия.

Любой центральный нападающий с таким набором качеств и с русским паспортом сейчас котируется дороже золота. Почти все стоящие игроки этого амплуа находятся на контрактах. Во вторник продлил свое соглашение до 2026 года с ЦСКА Владислав Каменев. Минус один классный центрфорвард с потенциального рынка свободных агентов КХЛ. После 30 апреля заканчиваются контракты у Дениса Зернова, Андрея Светлакова, Максима Шалунова и Кирилла Семенова. По этим игрокам прогноз тоже очевиден. Все должны остаться в своих нынешних клубах. При самом оптимистичном раскладе на рынке окажется один человек из списка. Для него наверняка попросят астрономические деньги.

Сейчас «Авангард» и Прохоркин имеют возможность заново присмотреться друг к другу, прежде чем заводить диалог о будущем. Хотя привезти классного центрального нападающего со стороны в межсезонье тоже будет сложно. Нынешнюю сделку уже можно считать победой. Сумма компенсации оказалась очень умеренной и не станет ударом по трансферному бюджету омского клуба.

Николай Прохоркин. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В пользу «Авангарда» сыграли два фактора. Первый — после смены главного тренера в «Сибири» имеющий свое мнение Прохоркин не нашел контакта с Сергеем Кривокрасовым и с какого-то момента лишился места в первой бригаде большинства. Сложно понять, чем руководствовался спортивный отдел новосибирцев, но, кроме финансовой экономии, расставание с игроком ничем другим объяснить нельзя.

Второй фактор — позиция самого игрока, который имел право выбирать. В его услугах был очень заинтересован «Трактор», предлагавший шикарные условия. Однако нападающий отказался от варианта с возвращением в родной город. Вероятно, Прохоркин считает кубковые перспективы «Авангарда», где он не так давно играл и имеет множество знакомых, выше. Это можно будет проверить через два месяца. Пока же омский клуб выглядит теневым победителем дедлайна. Помимо приобретения Прохоркина у сибиряков есть договоренность с опытным иностранным крайним нападающим под второе звено. Кроме того, клуб работает еще по нескольким кандидатам и может удивить одной-двумя сделками в последний день.