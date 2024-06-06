Лев Мазараки: «Детско-юношеский и молодежный спорт — это фундамент для большого спорта»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) состоялось награждение лауреатов спортивно-деловой премии «Чемпион».

В номинации «Перспектива» за развитие и популяризацию студенческого спорта награду получила Группа компаний «Стилобат». Жюри премии высоко отметило вклад ГК «Стилобат» в популяризацию кикбоксинга и пляжного футбола. Премию получил Булат Алимов, заместитель председателя совета директоров ГК «Стилобат».

Премия «Чемпион» учреждена Фондом Росконгресс в прошлом году и отмечает заслуги ведущих компаний в развитии российского спорта. Церемония награждения состоялась

Победителями премии стали лидеры российского бизнеса в номинациях, подчеркивающих глобальную поддержку профессионального, массового, корпоративного, адаптивного спорта, комплекса ГТО и других. Памятные кубки и почетные грамоты лауреатам по традиции вручали легендарные спортсмены.

Деятельность ГК «Стилобат» в области корпоративной социальной ответственности затрагивает два спортивных направления: уже несколько лет компания оказывает всестороннюю поддержку Федерации кикбоксинга России, а также является партнером пляжного футбольного клуба «Локомотив».

Год назад стартовала совместная деятельность ФКР и Группы компаний «Стилобат» по привлечению молодежи в кикбоксинг и развитию физической культуры среди студентов. Разработана и успешно реализуется программа проведения открытых уроков с участием именитых спортсменов для студентов высших учебных заведений. Мероприятия с участием звездных бойцов с успехом прошли в МГИМО, Санкт-Петербургском горном университете, МГТУ им. Баумана, МАИ и других. В ходе мастер-классов своим опытом со студентами делилисьчемпионы мира и участники серии турниров по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО Владислав Туйнов, Ислам Муртазаев и Бейбулат Исаев, и другие. Прямое общение с чемпионами приводит к росту секций по кикбоксингу в спортивных клубах российских вузов.

Бату Хасиков, Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, вручая кубок, выразил Группе компаний «Стилобат» огромную благодарность за помощь в развитии кикбоксинга в нашей стране: «Российские спортсмены во многих видах спорта, включая кикбоксинг, давно занимают лидирующие позиции на международных соревнованиях. Это происходит не только благодаря вектору государственной политики, в рамках которой и спорт высших достижений, и любительский спорт, развиваются как приоритетные направления. Отрадно, что большую роль в их реализации играет ответственный бизнес, инвестируя в социальное благополучие граждан».

Также Группа компаний «Стилобат» является соорганизатором «Кубка Локомотива» по пляжному футболу среди студенческих команд, который в 2024-м проходит уже в четвертый раз. В мужском турнире примет участие 33 коллектива, в женском — 9 команд. Это 504 участника из 20 разных университетов. Ведется большая работа по популяризации вида спорта среди детей. Сегодня в детской форме пляжного «Локомотива» играют не менее 5 тысяч ребят по всей России.

Лев Мазараки, председатель совета директоров Группы компаний «Стилобат», член Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, вице-президент ПФК «Локомотив»: «Для нас большая честь быть в числе лучших компаний России, оказывающих системную поддержку спорту. Детско-юношеский и молодежный спорт — это фундамент для большого спорта. Именно в это время закладывается основа для профессионального развития наших спортсменов, которые выступают за учебные заведения, за страну и достигают побед. Наша работа направлена как на популяризацию зрелищных видов спорта как кикбоксинг и пляжный футбол, так и на поддержку национальных приоритетов в воспитании здоровой и активной молодежи, формировании правильных ценностей».

Екатерина Снеткова