В Федерации лыжных и зимних видов спорта Ирана отреагировали на смерть президента страны

Глава департамента хоккея Федерации лыжных и зимних видов спорта Ирана Кавех Седгхи рассказал, что все шокированы гибелью президента страны Эбрахима Раиси. Он уверен, что это событие не повлияет на отношения между странами.

«Все у нас находятся в шоке. Я определенно уверен, что это не повлечет за собой изменений в отношениях ни с Россией, ни с кем-либо. Премьер-министр и президент Ирана два месяца назад вручили мне письмо после успеха женской сборной по хоккею. В нем они написали, что им понравился этот вид спорта, и поэтому мне и из-за этого еще тяжелее», — приводит ТАСС слова Седгха.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что Раиси погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 мая.