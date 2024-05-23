Россия примет участие во Всемирных играх кочевников в Астане

Делегация российских спортсменов планирует выступить на V Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане (Казахстан). Об этом сообщил в соцсетях министр спорта России Михаил Дегтярев.

Данный вопрос обсуждался на встрече c министром туризма и спорта Республики Казахстан Ермеком Маржикпаевым.

Международные спортивные состязания по этническим видам спорта проходят с 2014 года. В основе соревнований — народные игры кочевых народов Центральной Азии. Во Всемирных играх кочевников в Астане запланировано участие команд со всего мира, включая страны, которые не являлись кочевыми. По ориентировочным оценкам, в Астану прибудут около 3000 участников из более чем 100 стран, для участия в семидневных состязаниях как на спортивных аренах, так и в культурной и научной программах.

На Играх-2024 будет разыграно 113 комплектов медалей. Соревнования пройдут по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе — конные скачки, национальные виды борьбы, интеллектуальные игры, соревнования по стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, народные игры, а также по этническим видам спорта.