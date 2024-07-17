Международная федерация бодибилдинга разрешила россиянам выступать под флагом и гимном страны

Исполнительный комитет Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) решил вернуть спортсменам из России и Белоруссии право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами и с гимнами.

«В эти непростые и неопределенные времена мы, как никогда ранее, верим в ценности спорта и его объединяющую силу уважения и солидарности как в лучшую надежду на мир во всем мире», — говорится в сообщении.

Он также заявил, что решение о допуске было вынесено на голосование, в результате которого совет постановил полностью повторно допустить обе федерации к участию в качестве команд во всех соревнованиях IFBB.