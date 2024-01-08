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Российские биатлонисты провалились в гостях. Неутешительные итоги белорусского этапа Кубка Содружества

Российские биатлонисты проиграли белорусским на Кубке Содружества в Раубичах
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Антон Смольский.
Фото Белорусская федерация биатлона
В Раубичах наши стреляющие лыжники выиграли только две гонки из шести.

Крайне неудачным получился для лидеров российского биатлона этап Кубка Содружества в Раубичах, прошедший 5-7 января. В шести гонках наши стреляющие лыжники одержали всего две победы, уступив хозяевам трассы из сборной Белоруссии. Золотой хет-трик сделал Антон Смольский, а Анна Сола добилась успеха в масс-старте. Тем не менее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отнесся к поражениям на удивление позитивно.

Не взяли числом

Понятно, что уровень белорусского биатлона нельзя назвать низким — в Кубке мира сборная братской республики порой выступала даже лучше российской. Но все же на этапах Кубка Содружества у россиян есть одно заметное преимущество — внутренняя конкуренция в нашей стране на порядок выше, участников и участниц заметно больше, а значит, и шансы на успехи, по идее, куда более серьезные по сравнению с белорусами.

Действительно, в сборной Белоруссии сейчас не так и много конкурентоспособных спортсменок. Победительница предыдущего Кубка Содружества Динара Алимбекова-Смольская в нынешнем сезоне не выступает из-за декретного отпуска, поэтому, по сути, за всю женскую белорусскую команду отдувается одна молодая мама Сола. У мужчин, помимо Смольского, конкурентоспособны Дмитрий Лазовский и Максим Воробей, но все же уровень двух последних биатлонистов пониже, чем у лидеров российской сборной. Да и Смольский, при всем к нему уважении, отнюдь не Йоханнес Бе — с ним вполне можно соперничать на равных.

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Однако в Раубичах этого не получилось. В спринте Антон ни разу не промахнулся, а в скорости на лыжне превзошел всех россиян, включая Эдуарда Латыпова. В гонке преследования комфортную победу ему не помешали одержать даже три промаха. Да и в масс-старте Смольский, промазав дважды, заметно превзошел россиян, в том числе и не промахнувшихся ни разу Рустама Каюмова и Карима Халили. А обычно стремительный Латыпов с двумя промахами проиграл белорусу более 40 секунд.

Конечно, можно отметить, что в масс-старте не бежали самый титулованный из действующих российских биатлонистов Александр Логинов и Даниил Серохвостов. Но Логинов в нынешнем сезоне функционально далек от лучшего состояния, а Серохвостова замучили болезни. По словам Даниила, ему мешает слабый иммунитет, из-за которого он в прошлом сезоне семь раз болел и однажды лежал в больнице. Не сумел ярко проявить себя в Раубичах, пусть трижды финишировал в топ-5, и открытие нынешнего сезона Кирилл Бажин, который еще и выступил в роли антигероя, уронив в масс-старте молодого таланта, второго призера спринта Александра Корнева и испортив тому гонку.

«Есть такая личность, как Кирилл Бажин, который ни о какой культуре на лыжне не знает. Это уже не первый раз происходит. В принципе больше слов нет», — цитирует Корнева сайт федерального спортивного телеканала. Сам Бажин в ответ сказал, что его просто «шатнуло в сторону» и падения оппонента он даже не видел.

Как бы то ни было, Смольский второй раз за карьеру выиграл все гонки на этапе Кубка Содружества. Впервые ему это удалось минувшей осенью в Сочи, но тогда соревнования проходили на лыжероллерах. В общем зачете Антон также вышел вперед, на 25 очков опережая Латыпова.

Анна Сола.
Фото Белорусская федерация биатлона

Позитив от поражений?

У женщин по гонке выиграли россиянки Валерия Каюмова (спринт) и Наталия Шевченко (пасьют), однако в масс-старте конкурировать со стремительной Солой им не удалось. Анна с тремя промахами превзошла Тамару Дербушеву, промахнувшуюся лишь однажды, на пять секунд. Остальные проиграли еще больше. А Ирина Казакевич с Наталией Шевченко также с тремя промахами уступили Соле более минуты.

И хотя нестабильная Анна не является претенденткой на победу в общем зачете Кубка Содружества, ее превосходство над россиянками (в Раубичи, правда, не приехала неплохо смотревшаяся до Нового года Кристина Резцова) на лыжне впечатляет. При этом на подготовку лыж российские биатлонисты и биатлонистки особо не жаловались, а значит, Смольский и Сола на данный момент просто лучше готовы функционально.

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Возможно, дело в том, что большинство россиян готовятся выйти на пик формы к февральской Спартакиаде, на которую белорусов, кстати, так и не пригласили. Но в любом случае результаты в Раубичах можно оценить как неудачные.

При этом глава СБР Виктор Майгуров не увидел в поражении от белорусов проблемы. Напротив, он только порадовался за конкурентов. «Позитивно отношусь к тому, что у Беларуси четыре победы на домашнем этапе. Дома выступать всегда сложнее. Победы белорусских спортсменов — это хороший результат работы и подарок как для организаторов, так и для болельщиков, которые пришли, не побоялись мороза», — приводит его слова «Чемпионат». Спору нет, такое отношение к друзьям-соперникам похвально, но все же, когда российских мужчин «в одну калитку» обыгрывает один Смольский, это должно как минимум заставить не только порадоваться за конкурентов, но и задуматься. Добавим, что заключительный, четвертый этап Кубка Содружества пройдет еще через три месяца — 12-14 апреля в Мурманске.

Кубок Содружества. Третий этап. Раубичи

Мужчины
Большой масс-старт
1. Антон Смольский (Белоруссия) — 33.40,2 (2 штрафных круга)
2. Рустам Каюмов — 3,9 (0)
3. Карим Халили — 22,1 (0)
Общий зачет
1. Антон Смольский (Белоруссия) — 965 очков
2. Эдуард Латыпов (Россия) — 940
3. Кирилл Бажин (Россия) — 842

Женщины
Большой масс-старт
1. Анна Сола (Белоруссия) — 33.13,2 (3)
2. Тамара Дербушева — 5,3 (1)
3. Елизавета Каплина — 15,8 (1)
Общий зачет
1. Виктория Сливко (Россия) — 948
2. Тамара Дербушева (Россия) — 932
3. Ирина Казакевич (Россия) — 918

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