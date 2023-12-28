Тренер вратарей нижегородцев может выйти на лед в матче КХЛ.

Мнение

Николай Хабибулин заявлен за «Торпедо» и может выйти на лед в матче чемпионата. До конца сезона он как хоккеист получит 7 миллионов рублей, а нижегородцы рискуют превратить турнир КХЛ в фарс.

В тысячный раз повторяю: многое из того, что делает «Торпедо», абсолютно противоречит тому, что они говорят. Примеров масса. Например, тренер постоянно упрекает своих коллег в том, что они «ставят автобус», но при этом команда и сама не гнушается сыграть от обороны, мгновенно забывая об «интересе болельщиков» ради результата. Так же и с пресловутым развитием молодых. Да, можно вспомнить о Силаеве, Артамонове и Атанасове, но трудно не упомянуть, что загублены Виноградов, Мисников ради непонятных ветеранов или легионера Линча, который в этой лиге играть и не должен. Да и появление Олега Ли ничего не объясняет.

Но последнее событие — это откровенный плевок в сторону спортивной конкуренции в лиге. На матчи КХЛ заявлен вратарь Николай Хабибулин, который последний раз выходил в сезоне-2013/14 за «Чикаго». Ему сейчас 50 лет, и в последнее время он только тренировал.

Это уже второй случай за последнее время, когда из чулана достают хоккеистов, которые по всем показателям завершили карьеру. Но Илья Ковальчук отдыхал всего пару лет, а не десять, как Николай. Мы ради этого лимит на легионеров сокращали, чтобы дать дорогу ветеранам?

Даже включение в заявку для последнего матче в карьере — излишняя мера. Когда хоккеисту 50, то проводятся отдельные мероприятия с приглашением звезд, как это было в случае, например, с Евгением Кетовым. Да и в клубе говорят, что намерены использовать Хабибулина по-настоящему, мол, в каких-то матчах он может помочь команде. По мне, так это оскорбление всего турнира. И «Торпедо» ничего этим шагом не выиграет. Природу не обманешь. И ладно бы Николай действительно играл.

Последний раз я его видел на любительском турнире в Одинцове несколько лет назад. Там собрались ветераны, Николай действительно много играл и даже выручал, но уровень игроков был такой, что многие после встречи сидели в лобби и заправлялись пивом. И я их не осуждаю. Люди приехали приятно провести время, но это не значит, что каждый из них мог рассчитывать на полноценный контракт с ведущей профессиональной лигой России, да и Европы тоже.

Подписание Николая сродни издевательству над действующими вратарями всей системы. Только что клуб покинул Алексей Мельничук, которому не дали ни единого шанса, хотя его тренировал Хабибулин. Вот вам очередное лукавство. Нам говорили, что этот специалист настолько высокого уровня, что поможет практически любому. Но Мельничук так и не вышел на лед в матчах, хотя он в расцвете сил и показывал, что может выступать на высоком уровне.

Однако Мельничука убирают, показывая, что даже ребята из МХЛ не имеют никаких перспектив в системе. Я слежу за «Чайкой». Возможно, Денис Утенков и Дмитрий Дагестанский — вратари не самого высокого уровня. Но их можно подключать к первой команде, а если они совсем бесперспективные, то зачем вы их держите в системе. Но даже, уверен, сыграют в КХЛ лучше, чем 50-летний ветеран, пусть он и был когда-то суперзвездой.

«Торпедо», конечно, любит оказываться в центре событий, будоражить общественность. И пусть некоторые вещи казались чрезмерными, хотя бы стиль проглядывался. Вот «у нас современный тренер и мы едим малину после матчей». Или «у нас самый творческий хоккей» (спорно, но хотя бы есть о чем поспорить), а «мы поднимаем игроков на высокий уровень». Но история с Хабибулиным — это издевательство над здравым смыслом. «Торпедо» занесло не туда, жаль, что они этого не понимают.

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