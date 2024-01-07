«Слуцкий все время улыбается». Российский тренер может заработать в Китае 2 миллиона долларов

30 декабря из Москвы в Шанхай прилетели Леонид Слуцкий, Василий Березуцкий и Олег Яровинский. Они в течение ближайшего года будут работать с командой «Шанхай Шэньхуа». Рассказываем, как складываются дела у российских специалистов в Поднебесной.

Вы узнаете:

— как отреагировал на решение клуба предыдущий тренер У Цзиньгуй;

— как будут звать в Китае Слуцкого, Березуцкого и Яровинского;

— какая зарплата была в «Шэньхуа» у Кике Санчеса Флореса и сколько могут заплатить Слуцкому;

— каков лимит на легионеров в чемпионате Китая;

— чему больше всего обрадовался Березуцкий, побывав на базе команды;

— каковы первые впечатления игроков «Шэньхуа»;

— сколько денег, полученных в виде взяток, китайские судьи вернули государству.

Удивление У Цзиньгуя

26 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о расставании с главным тренером У Цзиньгуем. Этот 62-летний специалист завершил свой пятый период работы с командой, которую впервые возглавил летом 2002 года. Потом он работал с ней в 2006-м, сменив Валерия Непомнящего, 2008-м, 2017-м и 2018-м, а в последний раз пришел в марте 2022-го, когда клуб продолжительное время испытывал финансовые сложности. В 2023-м (в Поднебесной играют по системе «весна-осень») У Цзиньгуй завоевал вместе с командой Кубок Китая.

Бывший главный тренер «Шэньхуа» У Цзиньгуй.

Любопытно, что контракт с тренером действовал до конца года. Но шанхайский клуб не стал дожидаться его окончания и заранее объявил о расставании. Это вызвало удивление у У Цзиньгуя, который пообещал выяснить, почему так произошло. С одной стороны, соглашение все равно заканчивалось и его не собирались продлевать. С другой — вышло, что вроде как его уволили, отправили в отставку. А это уже задевает профессиональные чувства.

Ирония судьбы: на стыке 2005 и 2006 годов руководство «Шэньхуа» не стало подписывать новый контракт с российским тренером Валерием Непомнящим. Вместо него позвали У Цзиньгуя. А уже на стыке 2023-го и 2024-го этому китайскому специалисту предпочли Слуцкого.

Врач сборной Англии и моряк

Днем ранее, 25-го числа, стало известно о появлении в шанхайском клубе нового главы медицинского департамента. Им стал британец Робин Чакраверти.

Робин Чакраверти.

Раньше он работал с английскими легкоатлетами, помогал Гарету Саутгейту в сборной Англии по футболу и пару лет возглавлял всех врачей в «Вулверхэмптоне». С 1989 по 1996 год Чакраверти служил в Королевском военно-морском флоте.

Новые имена и фамилии

27 декабря (в день по важной новости) объявили о назначении Слуцкого, чьи имя и фамилия в Китае звучат иначе. Там он, если кириллицей, Лайаннидэ Сылуцыцзи. Не исключаю, что для удобства это сократят до Сылу. Непомнящего, к примеру, нередко называли Непо или Небо.

Новый главный тренер «Шэньхуа» Леонид Слуцкий.

Могут сократить и фамилии помощников Слуцкого — до Беле и Яло. А пока в полном варианте в клубном фильме они, если переложить на кириллицу, выглядят так: Васили Белецзусыцзи и Аолегэ Яловэньсыцзи.

Повторю, им наверняка дадут более короткие и удобные для китайцев имена.

Тренер «Шэньхуа» Олег Яровинский (слева).

Прилет в Шанхай

Слуцкий, Березуцкий и Яровинский, а также агент Кристиан Эмиле прилетели в Шанхай утром 30 декабря.

Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.

Первые автографы и снимки с болельщиками.

Первое интервью.

Из аэропорта все отправились в гостиницу, а во второй половине дня осмотрели базу клуба.

Леонид Слуцкий.

Василий Березуцкий: «А мой номер на базе лучше, чем у главного тренера».

Василий Березуцкий, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.

Любопытно, что к Слуцкому приставили переводчика с английского языка, а не с русского. Пока тот переводил всем троим. Получалось вроде неплохо, если судить по клубному фильму. Но в одном случае точно произошло недопонимание — когда у главного тренера брали короткое интервью в аэропорту. Слуцкого спросили о Непомнящем, который в одном из российских СМИ оценил приглашение российского тренера в Китай. А Слуцкий почему-то решил, что с ним говорят о У Цзиньгуе, и стал рассказывать, что он знает, чего добился с «Шэньхуа» этот тренер.

Леонид Слуцкий и агент Кристиан Эмиле.

Зарплата

По неофициальной информации, годовой доход Слуцкого в «Шэньхуа» может составить 2 миллиона долларов США. При выполнении командой определенных задач эта сумма вырастет до 2,5 миллиона. Для сравнения — несколько лет назад испанец Кике Санчес Флорес получал в этом китайском клубе 7 миллионов евро.

Знакомство с командой

Встреча с игроками произошла 3 января, когда команда вышла из отпуска. До этого три российских тренера изучили видеозаписи матчей прошлого сезона и информацию о каждом игроке, подготовленную сотрудниками клуба.

Леонид Слуцкий (слева) и Олег Яровинский (справа).

По сравнению с прошлым сезоном в ней сейчас нет сразу 10 футболистов. «Шэньхуа» объявил об уходе четырех игроков. Клуб покинули камерунский нападающий Кристиан Бассогог, защитник из США Макарио Хинг-Гловер, а также два китайца — полузащитник Пэн Синьли и вингер Лю Жофань. При этом продлили контракты защитники Цзян Шэнлун, Цзинь Шунькай, Ян Цзэсян и вратарь Чжоу Чжэнькай.

На сборе отсутствуют четыре футболиста национальной команды Китая, которая в январе выступит на Кубке Азии: защитники Цзян Шэнлун и Чжу Чэньцзе, полузащитники У Си и Дай Вэйцзюнь (возможно, в «Шэньхуа» придет еще один сборник — полузащитник Гао Тяньи, ранее выступавший за «Бэйцзин Гоань»). С 6 по 21 января сбор в олимпийской команде Поднебесной проведут защитник Чжу Юэ и хавбек Чжу Цивэнь.

В «Циндао Сихайань» ушел помощник главного тренера Кодзи Маэда. У него, как и у У Цзиньгуя, 31 декабря завершился контракт с «Шэньхуа».

Сборная КНР

Главная команда Китая, мягко говоря, не впечатляет. Во время подготовки к Кубку Азии проиграла два матча — Оману (0:2) и... Гонконгу (1:2). Напомню, Гонконг — это специальный административный район Китая.

Гонконгу (считайте, одной из своих провинций) Китай не уступал несколько десятилетий — с тех пор, когда Сянган (то же название, только на путунхуа) еще был под британцами. А тут и два мяча пропустил, и двух футболистов лишился из-за красных карточек, и одного из тренеров, которого тоже удалили, и одного из ведущих игроков, получившего травму.

Вот такая потеря лица. Вся надежда теперь на Кубок Азии. Соперники в группе — Таджикистан, Ливан и Катар.

Тесты и обследование

С 4 по 6 января игроки прошли медицинское обследование в шанхайском International Hospital и тесты на физическую готовность в Elite Training Centre. На основании полученных результатов тренерский штаб и врачи разработают на ближайшее время соответствующие тренировочные программы для каждого футболиста.

6-го числа команда вылетела в Хайкоу, где пройдет первая часть подготовки к сезону. Упор будет сделан на «физику». Занятия продлятся примерно две недели.

В ходе первого сбора планируется провести две игры — с олимпийской сборной Китая и еще одной командой, которая пока не называется.

Первые впечатления

«Он все время улыбается или смеется», — таково первое впечатление, которое Слуцкий произвел на футболистов «Шэньхуа», утверждает Dongfang Tiyu Ribao.

А у самого тренера хорошее мнение о клубной инфраструктуре, тренировочной базе, полях, тренажерном зале и комнате физиотерапии.

Товарищеские матчи

Перед празднованием Нового года стало известно, что «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, планирует провести два товарищеских матча в Шэньчжэне. 24 января его соперником станет как раз «Шанхай Шэньхуа», а 28-го числа — «Чжэцзян». Стоимость билетов поначалу варьировалась от 380 до 4580 юаней (примерно от 50 до 600 евро).

8 февраля новую команду Слуцкого ждет встреча с «Зенитом» — на международном турнире в Катаре. До этого 1-го числа «Шэньхуа» сыграет там с местным «Аль-Духаилем», а 4-го — с бразильским «Сантосом».

Новый сезон

Сезон-2024 стартует 25 февраля матчем за Суперкубок — в шанхайском дерби встретятся «Шанхай Хайган» (чемпион) и «Шанхай Шэньхуа» (обладатель Кубка страны). В их последней игре «Шэньхуа» был разгромлен — 0:5. Конечно, от Слуцкого будут ждать реванша. А в целом местные СМИ рассчитывают, что тренер поставит команде атакующий футбол, даст шанс молодым и поможет вырастить новое поколение игроков (при этом вспоминаются Александр Головин и Мартин Эдегор).

Чемпионат Поднебесной начнется 1 марта. Зимний трансферный период продлится с 4 января по 28 февраля.

Лимит и легионеры

Недавно появилась информация, что в китайской суперлиге немного изменят лимит на иностранцев: от формулы «7-6-5-4» перейдут к «7-6-5-5». 7 — это число легионеров, которые могут пройти через заявку клуба в течение года. 6 — столько можно заявить одновременно. 5 иностранных игроков можно включить в заявку на матч. И столько же могут одновременно выйти на поле.

Сейчас в «Шэньхуа» после ухода Бассогога и Хинг-Гловера остались Жоау Карлуш Тейшейра (Португалия), Ибраим Амаду (Франция, Камерун) и Сефас Малеле (Швейцария, Ангола). Также ждут южноамериканского новичка — бразильского нападающего Андре Луиса.

Ибраим Амаду, Сефас Малеле и Жоау Карлуш Тейшейра (справа налево).

Особенности китайского футбола

Китайский футбол пережил два периода серьезных финансовых вливаний, которые принесли известность местным клубам, на время привлекли повышенное внимание всего мира, дали возможность заработать огромные деньги нескольким десяткам иностранных футболистов и тренеров, подняли благосостояние ряда китайских игроков. Не более.

Главный результат, по сути, так и не достигнут. Серьезного развития футбол не получил, несмотря на большое число созданных академий с приличной инфраструктурой, приглашение иностранных специалистов и тренеров, а также сравнительную популярность вида спорта в стране.

Вторая волна вложений сошла на нет. Китайским корпорациям сегодня не до футбола (во всяком случае не в той степени, как совсем недавно).

Постоянной остается, к сожалению, все та же проблема — коррупция.

20 лет назад я гостил несколько дней у главного тренера «Цзянсу» Леонида Колтуна. Это отрывок из его интервью «СЭ»:

— Профессиональному футболу в Китае всего 10 лет, но в него сразу стали вкладывать огромные деньги, — рассказывал Колтун. — Тут же появилась проблема — «жучки». Игроки стали получать очень много, в чем-то оказались избалованы. А там, где большие деньги... Пошли, естественно, договорные игры, судей стали покупать. Но порядок в судейском корпусе навели быстро. В прошлом году арбитров заставили вернуть деньги, и они принесли около 30 миллионов юаней (около 4 миллионов долларов США. — Прим. А.Б.) . Предупредили: если брали деньги, принесите. Кто откажется — тюрьма.

— И судьи сдали деньги государству?!

— Да. Один уперся, судья международной категории. Дали ему лет десять. Уже сидит. Сейчас создается орган безопасности, который будет следить за судьями и игроками. Ведь футболисты тоже продавали игры. В этом году проблем уже намного меньше. Уйдет старшее, избалованное поколение, игра станет чище. Молодежь деньгами особо не балуют. Контрактные суммы у китайских игроков не самые высокие.

...Возможно, Колтун говорил об арбитре Гун Цзяньпине, который получил 10 лет тюрьмы, пробыл в заключении полтора года и умер от лейкемии. Несмотря на его печальный пример, у него нашлись последователи.

2010 год. Китайская полиция арестовала трех арбитров по подозрению в организации договорных матчей. По сообщениям СМИ, один из судей — Лу Цзюнь, работавший на ЧМ-2002. Два других — арбитр ФИФА Хуан Цзюньцзе, номинировавшийся на звание лучшего рефери суперлиги, и Чжоу Вэйсинь, завершивший карьеру шесть лет назад, сообщило тогда АР.

2012 год. Как сообщает ВВС, Лу Цзюнь приговорен к тюремному заключению на пять с половиной лет. Он признался, что брал деньги за организацию договорных матчей. Примерно 182 тысячи долларов за семь игр. В деле Лу Цзюня фигурировали четыре клуба. Один из них... «Шанхай Шэньхуа». Эту команду впоследствии лишили чемпионского титула 2003 года.

...В эти дни на центральном телевидении Китая показывают четыре серии документального фильма об антикоррупционной кампании. В числе главных «героев» — экс-президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань, один из бывших руководителей ассоциации и член совета ФИФА Ду Чжаоцай и бывший главный тренер сборной Китая, один из самых известных футболистов страны, экс-полузащитник «Эвертона» Ли Те.