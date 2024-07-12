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Леонов рассказал о планах включать фиджитал-дисциплины в программы предстоящих турниров

Виктория Кравченко
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что соревнования по фиджитал-дисциплинам планируется включать в программы предстоящих международных и региональных турниров.

«Практика включения фиджитал-дисциплин в различные турниры очень хорошо работает. Мы это увидели на Играх БРИКС — баскетбол и футбол провели именно в формате «фиджитал», так называемые баскетбольное двоеборье и футбольное двоеборье. Будем развивать», — цитирует Леонова ТАСС.

Фиджитал-спорт — это направление, которое объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.

Источник: https://tass.ru/sport/21347923
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