С 4 мая в Италии могут открыть кафе, рестораны и парки

Правительство Италии со следующего месяца может смягчить условия карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что обсуждается вариант, при котором кафе и рестораны смогут возобновить работу, хоть и с существенными ограничениями. Так, в этих заведениях нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а официанты должны использовать средства индивидуальной защиты.

Также рассматривается возможность разрешить жителям Италии находиться в парках. Кроме того, работу могут возобновить мебельные фабрики, строительные площадки и автомагазины.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 218 590 человек. Зафиксировано 149 680 летальных исхода от инфекции, вылечились 560 672 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.