Чернышенко заявил, что Олимпиада в Сочи позитивно повлияла на социальные и экономические аспекты

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что наследием Олимпийских игр в Сочи будут пользоваться многие поколения жителей России.

«Олимпийские игры в Сочи принесли позитивные социальные и экономические изменения, дали серьезный толчок не только развитию массового спорта и спорта высших достижений, но и многих других сфер. Олимпийское наследие Сочи продолжает работать на регион и благо его жителей и гостей — как и задумывал президент Владимир Путин, когда впервые предложил провести зимнюю Олимпиаду в нашей стране. Благодаря Играм в Сочи появилась круглогодичная курортная зона мирового уровня, которая сегодня как никогда востребована. А курорт «Красная поляна» стал одним из лучших в Европе центров горнолыжного спорта: все спортивные объекты используются для тренировок, проведения соревнований и других мероприятий. Олимпийский проект заложил надежный фундамент будущего Сочи, а его наследием будут пользоваться еще многие поколения жителей страны», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете, однако после допингового скандала и доклада Макларена россияне были лишены некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.