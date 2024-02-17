Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 17 февраля

В субботу, 17 февраля, продолжатся соревнования в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В этот день будет разыграно всего 17 комплектов медалей.

Следить за соревнованиями можно на официальных ресурсах Спартакиады, в приложении или онлайн-кинотеатре «Триколор», а также в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и тематических каналов «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Следить за турниром по фигурному катанию можно на сайте Первого канала и в эфире телеканала.

Спартакиада 2024: расписание соревнований 17 февраля

06.00. Керлинг: финал, смешанные пары. Красноярск

06.00. Керлинг: матч за 3-е место, смешанные пары. Красноярск

09.00. Биатлон: женщины, эстафета 4x6 км. Златоуст

09.00. Керлинг: финал, мужчины. Красноярск

09.00. Керлинг: матч за 3-е место, мужчины. Красноярск

09.00. Конькобежный спорт: дистанция 5000 м, женщины. Челябинск

09.00. Лыжное двоеборье: HS 110. Нижний Тагил

09.00. Фристайл: ски-кросс, женщины, финал. Миасс

09.00. Фристайл: ски-кросс, мужчины, финал. Миасс

10.15. Лыжные гонки: мужчины, масс-старт 50 км (КЛ). Тюмень

11.00. Хоккей: полуфинал, W13 — W15. Челябинск

11.10. Прыжки на лыжах с трамплина: женщины, HS 110, 1-й раунд. Нижний Тагил

11.50. Прыжки на лыжах с трамплина: женщины, HS 110, финал. Нижний Тагил

11.45. Конькобежный спорт: дистанция 10 000 м, мужчины. Челябинск

12.00. Сноуборд: сноуборд-кросс, смешанная группа, финал. Миасс

12.00. Фигурное катание: танцы на льду, произвольный танец. Магнитогорск

12.45. Биатлон: мужчины, масс-старт 15 км. Златоуст

13.00. Керлинг: финал, женщины. Красноярск

13.00. Керлинг: матч за 3-е место, женщины. Красноярск

13.45. Лыжное двоеборье: гонка 10 км. Нижний Тагил

14.00. Фигурное катание: мужчины, произвольная программа. Магнитогорск

15.00. Бобслей: двухместный экипаж, женщины, заезд 3. Сочи, Красная Поляна

16.00. Хоккей: полуфинал, W14 — W16. Челябинск

16.15. Фигурное катание: женщины, короткая программа. Магнитогорск

16.30. Бобслей: двухместный экипаж, женщины, заезд 4. Сочи, Красная Поляна

18.00. Бобслей: четырехместный экипаж, мужчины, заезд 3. Сочи, Красная Поляна

19.00. Бобслей: четырехместный экипаж, мужчины, заезд 4. Сочи, Красная Поляна

Время начала соревнований — московское.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация