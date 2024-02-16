Игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта после неприезда в сборную Китая на олимпийскую квалификацию

По информации «СЭ», китайские паспорта более 10 игроков «Куньлуня» были признаны недействительными и аннулированы. Речь о хоккеистах, которые родились не в Китае, а получили местное гражданство после того, как стали выступать за клуб в КХЛ. Это Джереми Смит, Джек Челиос, Джейсон Фрэм, Райан Спрул, Зак Юэнь, Паркер Фу, Спенсер Фу, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Алекс Рич, Тайлер Вонг и Брендон Йип.

Напомним, что хоккеисты «Куньлуня» не приехали в сборную Китая на недавнюю олимпийскую квалификацию, команда не смогла пробиться в следующий раунд отбора.