Воевода рассказал о фальсификации своих допинг-проб в Сочи

Российский бобслеист Алексей Воевода рассказал о фальсификации своих допинг-проб во время Олимпийских игр в Сочи.

«Для понимания: когда была история с фальсификацией допинг-проб, я сохранил скриншот из системы ADAMS: у меня было две пробы, 12 и 16 февраля. А потом, когда начались инсинуации, вдруг выяснилось, что я сдавал пробу 17 февраля. Мне эту информацию прислало РУСАДА. Я спросил: а где проба, которую я делал 16-го числа? Мне никто не ответил на этот вопрос, она просто пропала. К сожалению, все обернулось не в нашу пользу. Сейчас на многих спортсменов пытаются давить. У нас в итоге так ничего и не нашли», — приводит «Газете.Ru» слова Воеводы.

Воевода стал двукратным победителем Игр в Сочи. Позже на фоне допингового расследования в отношении российских спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его этих медалей. Он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в части манипуляций с анализами мочи.

43-летний россиянин также является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года, бронзовым призером Олимпиады-2010 года и чемпионом мира-2011.