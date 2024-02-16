Юрист сообщила, что ОКР подал апелляцию в CAS на решение ISU лишить Россию золота командного турнира

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев считает, что у сборной России есть шанс вернуть золото командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

«Этим сейчас занимается Олимпийский комитет России, поскольку такое решение нарушает регламентную базу и самого ISU и идет против здравого смысла. Если мизерная концентрация триметазидина, который априори не влияет на спортивный результат, была обнаружена за полтора месяца до Олимпийских игр, а после и до этого все пробы Валиевой были чистыми, в том числе в Пекине, данный эпизод не мог повлиять на результаты Камилы, а тем более — на результат команды. На основании этих двух моментов юридический отдел ОКР подготовил документы, и, насколько я знаю, уже подана апелляция на решение ISU в CAS», — приводит слова Алексеева портал «Спорт день за днем».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января ISU лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. Команда переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала сборная Японии.

После решения ISU Федерация фигурного катания Канады заявила, что не согласна с таким исходом и рассмотрит варианты обжалования этого решения. Канадская сборная осталась на четвертом месте в командном турнире на Олимпиаде-2022.