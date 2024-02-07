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Зимняя Олимпиада

7 февраля, 11:40

Александр Жуков: «Игры в Сочи были лучшими — и по организации, и по выступлению российских спортсменов»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выступил на открытии Дня зимних видов спорта, приуроченному 10-летнему юбилею со дня открытия Олимпийских игр в Сочи.

«Когда в 2007 году в Гватемале было объявлено, что Олимпийские игры примет Сочи, это был настоящий праздник, всенародное ликование, люди выходили на улицы. Но это было лишь начало большого пути. Предстояло построить спортивные объекты, инфраструктуру, ведь ничего этого не было. Это была большая командная работа. Мы сделали Олимпийские игры, которые были признаны лучшими — и по организации, и по выступлениям наших спортсменов. Вся Россия с замиранием сердца следила за героями Игр. И не только за накалом спортивной борьбы. Невероятной церемонией открытия наслаждались зрители по всему миру. Прошло 10 лет, а есть ощущение, что это было как будто вчера. Приятно видеть при этом, что город продолжает хорошеть, а все спортивные объекты используются», — сказал Жуков.

Нераскрывшееся кольцо во&nbsp;время церемонии открытия Олимпийских игр-2014 в&nbsp;Сочи. Почему не раскрылось кольцо и как поменяли сценарий зажжения олимпийского огня. Тайны церемонии открытия Сочи-2014

Олимпийские игры-2014 в Сочи прошли с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран.

Олимпиада
Александр Жуков
ОКР
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