Никита Крюков: «На Олимпиаде в Сочи была особенная атмосфера»

Бывший лыжник сборной России, олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков вспомнил о своих впечатлениях от домашней Олимпиады-2014 в Сочи.

«В Сочи атмосфера действительно была особенная. У меня, конечно, не такой богатый опыт для сравнений — я проехал всего две Олимпиады. Но для некоторых специалистов внутри нашей команды сочинские Игры были уже седьмыми. И их мнение, и мое, что в 2014 году была лучшая Олимпиада за все время. Как любят русские люди делать все с широкой душой, так тогда получилось и в Сочи. С размахом, масштабом, гостеприимством — начиная от кухни и заканчивая всем остальным... Не знаю даже, к чему прикопаться — все было очень круто. Наверное, закончить стоит постройкой целого города, которого не было. И который строили четыре-шесть лет», — приводят «Известия» слова Крюкова.

Олимпиада в Сочи проходила с 8 по 23 февраля 2014 года. На тех Играх Крюков стал серебряным призером в командном спринте.