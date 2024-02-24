Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

24 февраля, 03:59

Никита Крюков: «На Олимпиаде в Сочи была особенная атмосфера»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший лыжник сборной России, олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков вспомнил о своих впечатлениях от домашней Олимпиады-2014 в Сочи.

«В Сочи атмосфера действительно была особенная. У меня, конечно, не такой богатый опыт для сравнений — я проехал всего две Олимпиады. Но для некоторых специалистов внутри нашей команды сочинские Игры были уже седьмыми. И их мнение, и мое, что в 2014 году была лучшая Олимпиада за все время. Как любят русские люди делать все с широкой душой, так тогда получилось и в Сочи. С размахом, масштабом, гостеприимством — начиная от кухни и заканчивая всем остальным... Не знаю даже, к чему прикопаться — все было очень круто. Наверное, закончить стоит постройкой целого города, которого не было. И который строили четыре-шесть лет», — приводят «Известия» слова Крюкова.

Олимпиада в Сочи проходила с 8 по 23 февраля 2014 года. На тех Играх Крюков стал серебряным призером в командном спринте.

Источник: Известия
0
Читайте также
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Главная пара в керлинге: история любви Брызгаловой и Крушельницкого
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крюков: «Приход Вяльбе и повышенное внимание руководства страны повлияли на успех лыжников на Олимпиаде в Сочи»
Новости
RSS RSS
Все новости