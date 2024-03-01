Солт-Лейк-Сити подал заявку на проведение зимней Олимпиады-2034

Город Солт-Лейк-Сити (штат Юта) подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2034 года, сообщает ESPN.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) посетит город с 9 по 13 апреля, чтобы оценить готовность к проведению Игр.

Отмечается, что Солт-Лейк-Сити на данный момент является единственным претендентом на проведение Олимпиады в 2034-м. Столица штата Юта уже становилась хозяйкой Игр в 2002 году.

В ноябре 2023 года в МОК назвали Францию и США предпочтительными кандидатами на проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов.