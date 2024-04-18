Фетисов объяснил, почему считает себя трехкратным олимпийским чемпионом

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об Играх в Сочи.

— Я выступал в период холодной войны, когда противостояние было очень серьезным. Доходило до того, что в Олимпийской деревне существовало два корпуса. В одном жили представители социалистических страны, в другом — все остальные. Никогда не забуду свои первые международные соревнования. Мы приехали в Польшу на турнир соцстран. Я пацан, который вырос в бараках, где не было никаких удобств, вырос на героях Великой Отечественной войны. Приехал и чувствовал, как нас ненавидят поляки. Мне было непонятно: за что? Это было в 1973 году. Менее чем за три десятилетия до этого мы спасли поляков от фашизма.

В тот момент я понял: надо быть очень сильным, чтобы заставлять их вставать на наш гимн и флаг. Когда мы заявлялись на Олимпиаду в Сочи, я отвечал за спорт в стране и за заявку на Игры-2014. Всех знаю, со всеми тогда подружился. После президента РФ на сессии МОК в Гватемале выступал я, обращаясь к членам МОК, с которыми Сочи взаимодействовал по проекту два года, к своим друзьям. Тогда я сказал, что спорт — не только мероприятие, но и часть нашей культуры. У нас много героев спорта. Мы — гостеприимная страна, организуем самые крутые за всю историю Олимпийские игры, если вы дадите нам шанс. И это для меня третья золотая олимпийская медаль. Поэтому можно считать меня трехкратным олимпийским чемпионом, — сказал Фетисов «СЭ».

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете, однако после допингового скандала и доклада Макларена россияне были лишены некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.