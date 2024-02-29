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29 февраля, 01:05

МОК вручит медали за олимпийский турнир фигуристов после рассмотрения апелляций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о вручении медалей за командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года только после рассмотрения апелляций всех сторон.

«Обновился рейтинг командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине, который был установлен ISU после решения CAS о дисквалификации результатов, полученных Камилой Валиевой. В настоящее время решение оспаривается, это еще раз ставит спортсменов и МОК в тупик. Мы надеемся, что дела будут решены быстро и ISU сможет определить окончательный рейтинг. Только после этого шага МОК сможет принять решение о вручении медалей.

Мы выражаем большое сочувствие спортсменам, которым уже два года приходится ждать окончательных результатов своих соревнований. Мы призываем все стороны, участвующие в судебных делах, добиваться быстрых решений в CAS», — сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: https://tass.ru/sport/20111133
Фигурное катание
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