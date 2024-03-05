Родькин: «Олимпиада в Сочи показала богатство России в области спорта и культуры»

Артист балета Большого театра, лауреат премии президента РФ Денис Родькин заявил, что Олимпийские игры в Сочи подтвердили богатство России в области культуры и спорта.

«Запомнился масштаб, — цитирует Родькина ТАСС. — Я очень рад, что живу в нашей стране. У нас действительно очень большой потенциал. У нас самая богатая страна даже не с точки зрения финансовых возможностей, а с точки зрения спорта и культуры. И те Олимпийские игры еще раз это подтвердили».

Олимпиада проходила с 7 по 23 февраля 2014 года. Родькин участвовал в церемонии закрытия Игр, появившись на стадионе «Фишт» в составе остальных артистов, которые представляли персонажей из постановок Русского балета Сергея Дягилева.