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Зимняя Олимпиада

5 марта, 11:42

Родькин: «Олимпиада в Сочи показала богатство России в области спорта и культуры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Артист балета Большого театра, лауреат премии президента РФ Денис Родькин заявил, что Олимпийские игры в Сочи подтвердили богатство России в области культуры и спорта.

«Запомнился масштаб, — цитирует Родькина ТАСС. — Я очень рад, что живу в нашей стране. У нас действительно очень большой потенциал. У нас самая богатая страна даже не с точки зрения финансовых возможностей, а с точки зрения спорта и культуры. И те Олимпийские игры еще раз это подтвердили».

Олимпиада проходила с 7 по 23 февраля 2014 года. Родькин участвовал в церемонии закрытия Игр, появившись на стадионе «Фишт» в составе остальных артистов, которые представляли персонажей из постановок Русского балета Сергея Дягилева.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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