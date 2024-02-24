Вяльбе отреагировала на перепалку Большунова и Степановой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не знает о перепалке олимпийских чемпионов Александра Большунова и Вероники Степановой.

«Перепалка Большунова и Степановой? Ничего не читала, ничего не знаю и знать [об этом] не хочу. Больше писать не о чем?» — сказала Вяльбе Sport24.

23 февраля лыжник Александр Большунов отреагировал на слова лыжницы Вероники Степановой о том, что его победы скучные.

В этот же день Большунов и Степанова стали победителями в своих гонках в «Гонке Легкова».

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