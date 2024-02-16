Кондратюк отреагировал на решение ISU лишить Россию золота в командном турнире

Фигурист Марк Кондратюк после выступления на Спартакиаде сильнейших отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотых медалей в командном олимпийском турнире и присудить бронзу после дисквалификации Камилы Валиевой.

— Насчет неожиданности — мне кажется, никто не просчитывал вариант, что будет бронза. Были варианты золото, четвертое место или никакое. Когда мне на тренировке показали документ, я не понял, как это вышло. Я неоднократно просчитывал баллы, и казалось, что мы должны быть четвертыми.

Касательно отношения — я ничего не могу сказать об эмоции. Я жду итог. И тогда можно будет порадоваться или погоревать. Не надоело ли ждать? Так будет некорректно сказать, наверное. Считаю ли я себя олимпийским чемпионом? Большое спасибо, — сказал Кондратюк и покинул микст-зону.

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы будут выступать в Магнитогорске на «Арене Металлург», которая расположена в центре уральского города. Вместимость ледового Дворца спорта составляет 7700 зрителей.