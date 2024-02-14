Воробьев прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение России

Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России на сезон-2024/25.

«Всегда, конечно, хочется играть на международных турнирах. Как решили, так решили. Наша задача — работать. И, когда мы вернемся на международную арену, то уже в этот момент надо будет доказывать тренерскому штабу свое место в составе сборной России. Есть ли надежда, что сборная России сыграет на Олимпиаде 2026 года? Еще много времени. Уже ближе к ее началу будем смотреть», — приводит слова Воробьева «Спорт День за Днем».

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.