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Зимняя Олимпиада

7 февраля, 12:48

Тягачев назвал уникальной созданную к Олимпиаде в Сочи инфраструктуру

Алина Савинова
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Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев вспомнил, как продвигалась работа по созданию инфраструктуры к Олимпийским играм в Сочи.

«Это был уникальный проект, который не имеет аналогов. Все-таки предыдущие зимние Олимпиады проводились в местах, где хоть какая-то инфраструктура была, хотя часто ее приходилось обновлять, модернизировать, а какие-то объекты строить с нуля. Но к сочинской Олимпиаде приходилось все с нуля строить. И многие удивлялись самой идее проводить в южном городе зимнюю Олимпиаду. Хотя, когда посмотрели место для будущего горного кластера, поняли, что нет ничего невозможного. И в итоге была проведена гигантская работа по продвижению заявки. Очень большую и даже решающую роль сыграл приезд Владимира Владимировича Путина на сессию МОК в Гватемалу в 2007 году и его речь перед членами МОК перед голосованием. В результате нас поддержали многие из тех, кто скептически относился к России вообще и к идее отдать Сочи Олимпиаду в частности», — приводят «Известия» слова Тягачева.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран. По итогам Олимпиады Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете, однако после допингового скандала и доклада Макларена россияне были лишены некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.

Источник: Известия
Олимпиада
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