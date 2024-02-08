Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

8 февраля, 10:08

Фазель назвал самый памятный момент хоккейного турнира Олимпиады 2014 года

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что самым запоминающимся моментом олимпийского хоккейного турнира в Сочи для него стала серия буллитов в матче сборных России и США.

«Думаю, что матч Россия — США является особенным в этом плане, с обилием эмоций. Как вы знаете, один гол, забитый хозяевами, был отменен из-за сдвига ворот, что повлекло за собой обсуждение правил. Для меня самый запоминающийся момент турнира — это серия буллитов, когда один американский хоккеист (Ти Джей Оши. — Прим. «СЭ») исполнял все броски. Но это спорт, и, как я уже сказал, финал, к сожалению, был омрачен разговорами о допинге в сборной Швеции. Однако в целом турнир был очень интересным, отлично организованным», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Сборная США по буллитам обыграла национальную команду России в рамках группового этапа турнира со счетом 3:2. В плей-офф россияне дошли до стадии четвертьфинала, где уступили сборной Финляндии (1:3).

Источник: https://tass.ru/sport/19929811
Хоккей
Олимпиада
Рене Фазель
1
0
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Представлены самые яркие фотографии Кубка Азии 2024 года
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фазель считает, что участие в Олимпийских играх в Сочи было вызовом для НХЛ

Фазель назвал возможные причины неудачного выступления сборной России по хоккею на Играх в Сочи
Новости
RSS RSS
Все новости