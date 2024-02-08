Фазель назвал самый памятный момент хоккейного турнира Олимпиады 2014 года

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что самым запоминающимся моментом олимпийского хоккейного турнира в Сочи для него стала серия буллитов в матче сборных России и США.

«Думаю, что матч Россия — США является особенным в этом плане, с обилием эмоций. Как вы знаете, один гол, забитый хозяевами, был отменен из-за сдвига ворот, что повлекло за собой обсуждение правил. Для меня самый запоминающийся момент турнира — это серия буллитов, когда один американский хоккеист (Ти Джей Оши. — Прим. «СЭ») исполнял все броски. Но это спорт, и, как я уже сказал, финал, к сожалению, был омрачен разговорами о допинге в сборной Швеции. Однако в целом турнир был очень интересным, отлично организованным», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Сборная США по буллитам обыграла национальную команду России в рамках группового этапа турнира со счетом 3:2. В плей-офф россияне дошли до стадии четвертьфинала, где уступили сборной Финляндии (1:3).