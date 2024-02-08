Фазель считает, что участие в Олимпийских играх в Сочи было вызовом для НХЛ

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что НХЛ согласилась отпустить своих игроков на Олимпиаду в Сочи, так как ей было это интересно с точки зрения развития бренда.

«Я думаю, игроки НХЛ изначально хотели приехать в Сочи, у них был к этому огромный интерес. Россия — огромная хоккейная страна, имеющая все основания для продвижения бренда НХЛ, в том числе и благодаря приезду сборных США и Канады. Для НХЛ это такой вызов, у лиги не было такого большого распространения в Японии, тем более там не могли быть довольны результатами в 1998 году на Играх в Нагано. Южная Корея же — нехоккейная страна, поэтому это тоже стало одной из причин, почему игроки лиги не поехали туда в 2018 году. Возможно, там были еще и политические причины из-за Северной Кореи, но я не знаю», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2014 года в Сочи проходил с 12 по 23 февраля. Золотые медали завоевала сборная Канады, обыграв в финале команду Швеции. Бронзовыми призерами стали финны, которым россияне уступили в четвертьфинале со счетом 1:3.