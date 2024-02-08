Билл Герин назначен генменеджером сборной США по хоккею на Олимпиаде 2026 года

Пресс-служба Федерации хоккея США сообщила, что генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина назначили на аналогичную должность в сборной США для работы с командой на чемпионате мира 2025 года и Олимпиаде-2026.

В 2021 году тренер уже получал назначение на пост геменеджера национальной сборной США для Олимпиады в Пекине, однако его сменили, узнав, что из-за ковидных ограничений в Играх-2022 не примут участия хоккеисты НХЛ.

53-летний Герин играл на позиции нападающего и дважды становился обладателем Кубка Стэнли. В сборной США Герин выиграл Кубок мира (1996) и стал серебряным призером Олимпийских игр 2002 года.

С 2019 года Герин занимает пост генменеджера «Миннесоты»