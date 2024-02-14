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Сегодня, 11:30

Малкин прокомментировал решение ИИХФ о продлении отстранения России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о продлении отстранения России от участия в международных соревнованиях.

«Это плохо для молодых российских игроков, потому что они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Это нелегко.

Каждый игрок хочет носить майку своей сборной. Вы можете посмотреть на футбол – насколько масштабен чемпионат мира, сколько людей его смотрит. В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, насколько это круто?

У нас хорошие молодые ребята, и они жаждут побед. Это немного сложно понять, потому что мы играем здесь, и все в порядке, но мы не можем играть за национальную команду – это немного тяжело. Я, конечно, хочу, чтобы играли молодые ребята.

Надеюсь, это последний год отстранения. Это просто спорт. Мы хотим играть так, чтобы выигрывать международные матчи. Мы здесь просто для того, чтобы играть. Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех, и у каждого будет шанс играть», – цитирует Малкина The Athletic.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

Евгений Малкин
Хоккей
Сборная России по хоккею
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«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 49 23 26 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 52 24 28 53
7 Аризона 51 23 28 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
6.02
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18.02
19.02
14.02 03:00
Оттава – Коламбус
 6 : 3
14.02 03:00
Монреаль – Анахайм
 5 : 0
14.02 03:00
Торонто – Сент-Луис
 4 : 1
14.02 03:00
Вашингтон – Колорадо
 3 : 6
14.02 03:00
Баффало – Лос-Анджелес
 7 : 0
14.02 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 2 : 3 Б
14.02 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 1 : 2 Б
14.02 04:00
Нэшвилл – Нью-Джерси
 2 : 4
14.02 04:00
Даллас – Каролина
 4 : 2
14.02 04:30
Чикаго – Ванкувер
 2 : 4
14.02 05:00
Эдмонтон – Детройт
 8 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 90
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 54 87
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 52 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 1 2
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