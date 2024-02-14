Малкин прокомментировал решение ИИХФ о продлении отстранения России

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о продлении отстранения России от участия в международных соревнованиях.

«Это плохо для молодых российских игроков, потому что они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Это нелегко.

Каждый игрок хочет носить майку своей сборной. Вы можете посмотреть на футбол – насколько масштабен чемпионат мира, сколько людей его смотрит. В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, насколько это круто?

У нас хорошие молодые ребята, и они жаждут побед. Это немного сложно понять, потому что мы играем здесь, и все в порядке, но мы не можем играть за национальную команду – это немного тяжело. Я, конечно, хочу, чтобы играли молодые ребята.

Надеюсь, это последний год отстранения. Это просто спорт. Мы хотим играть так, чтобы выигрывать международные матчи. Мы здесь просто для того, чтобы играть. Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех, и у каждого будет шанс играть», – цитирует Малкина The Athletic.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.