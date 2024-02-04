В ИИХФ считают, что игроки НХЛ примут участие в Играх-2034: «Как представить олимпийский турнир в США без них?»

В ИИХФ считают, что игроки НХЛ примут участие в Играх-2034

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о возможном участии игроков НХЛ на Олимпийских играх 2034 года.

«Уже на 2026 и 2030 годы это запланировано. Мы можем с оптимизмом смотреть на 2034 год в Солт-Лейк-Сити. Как представить олимпийский турнир в США без игроков НХЛ?» — сказал Тардиф «СЭ».

2 февраля НХЛ и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с ИИХФ условия участия своих хоккеистов в Играх 2026 и 2030 годов. Детали будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Также НХЛ объявила о проведении международного турнира «Четыре нации» в 2025 году. Сборная России не будет участвовать в соревновании.