В НХЛ прокомментировали решение отпустить хоккеистов на Игры 2026 и 2030 годов

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги отпустить хоккеистов на Олимпийские игры 2026 и 2030 годов.

«Международный состав игроков НХЛ не имеет аналогов, и хоккеисты лиги гордятся тем, что представляют свои страны. Мы рады, что сегодня, после напряженной совместной работы с Ассоциацией игроков НХЛ (НХЛПА) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ), мы можем официально объявить, что игроки примут участие в олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что НХЛ и НХЛПА согласовали с ИИХФ условия участия своих хоккеистов в Играх 2026 и 2030 годов. Детали будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Впервые с Олимпиады-2014, которая прошла в Сочи, игроки НХЛ примут участие в этом турнире.