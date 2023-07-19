Ассоциация игроков НХЛ ведет переговоры с ИИХФ по участию в Олимпиаде-2026
Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш сообщил, что ведет переговоры с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по вопросу участия хоккеистов североамериканской лиги в Олимпиаде-2026.
«Я сосредоточен на том, чтобы попытаться добиться участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде. Я работаю с комиссаром НХЛ Гэри Беттманом и с ИИХФ. Надеюсь, мы сможем прийти к соглашению и двигаться вперед, — цитирует ESPN Уолша. — Многие игроки со всего мира хотят играть за свою страну. Они хотят участвовать в турнире лучших хоккеистов. Они хотят быть его частью. Это действительно важно для многих игроков».
НХЛ после предварительного согласия отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), которая проходила с 4 по 20 февраля 2022 года. Гэри Беттмэн объяснил это решение ростом числа случаев заболевания коронавирусом и большим количеством перенесенных матчей. До этого лига не отпускала хоккеистов на Игры-2018 в Пхенчхане (Корея) после участия в пяти Олимпиадах подряд с 1998-го по 2014 год.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|0
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
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|2
|Виннипег
|0
|0
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|0
|3
|Даллас
|0
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|0
|4
|Колорадо
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|0
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|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -