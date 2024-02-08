Фазель назвал возможные причины неудачного выступления сборной России по хоккею на Играх в Сочи

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель полагает, что сборную России по хоккею на Олимпиаде в Сочи мог надломить неудачный исход матча групповой стадии с США.

«Хоккей — это ментальный, умственный спорт. Знаю, что команда имела проблемы с выбором вратаря между Сергеем Бобровским и вторым парнем, не помню его фамилию (Семен Варламов. — Прим. «СЭ»). Там не могли определиться с номером один, а вратарь для любой команды важен, и хороший голкипер — это 50% команды. Я думаю, что поражение россиян от американцев по буллитам на групповой стадии в каком-то смысле надломило команду, но это спорт. А дома давление очень-очень большое. Непросто выиграть дома, потому что давят на тебя СМИ, болельщики. И сборная Канады была очень сильной в Сочи, я был очень поражен качеством ее игры», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Сборная США по буллитам обыграла национальную команду России на групповой стадии турнира со счетом 3:2. В плей-офф россияне дошли до стадии четвертьфинала, где уступили сборной Финляндии (1:3).