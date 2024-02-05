Брылин: «Без сборных России и Белоруссии уровень хоккея на Олимпиаде падает»

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин поделился мнением о проведении Олимпиады без российских хоккеистов.

«Без сборных России и Белоруссии уровень турнира падает. Если посмотреть по молодежному чемпионату мира, было видно, что слишком много было игр, где заранее можно было предсказать результат. И уровень олимпийского турнира не будет таким же высоким, каким он может быть. Мы говорим о лучших хоккеистах в мире, поэтому уровень олимпийского турнира с участием игроков НХЛ станет выше, чего спорить. Я так думаю, что-то поколение ребят, не игравшее никогда на Олимпиаде, приедет голодным до побед. Мне кажется, это станет украшением олимпийского турнира, это будет интересно и болельщикам, и специалистам», — приводит слова Брылина ТАСС.

2 февраля сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) условия участия своих хоккеистов в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Однако участие сборной России в турнирах находится под вопросом.