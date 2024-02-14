Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

14 февраля, 16:39

Плющев заявил, что хоккейные академии в России не отвечают требованиям клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить национальные команды страны и Белоруссии от международных турниров на сезон-2024/25.

«Не думаю, что тут вообще были предпосылки для иного решения. Пока мы не решим свои основные вопросы, связанные с СВО, никаких изменений не будет. Думаю, сейчас самое время обратить внимание на наш собственный хоккей. Проблем там хватает, например в плане подготовки и воспитания хоккеистов и тренеров. Меня просто шокировал недавний поступок игроков юниорской сборной России на Кубке Будущего. Не просто так у нас вновь встал вопрос о лимите на легионеров в КХЛ. Первопричина этого кроется в академиях, в которые вкладывают деньги. Они не отвечают требованиям клубов. Получается, что там работают специалисты, которые не разбираются в методике и системе подготовки. И за что их тогда финансируют? Уже десять лет мы не можем воспитать ни одного выдающегося хоккеиста, который бы вышел из системы. Капризов? Он получился сам по себе. У нас столько великолепных академий и школ с развитой инфраструктурой, но выхлопа от них нет», — приводит слова Плющева RT.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1272838-plyuschev-hokkei-akademiya-rossiya
Хоккей
Владимир Плющев
0
Читайте также
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билл Герин назначен генменеджером сборной США по хоккею на Олимпиаде 2026 года

Игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта после неприезда в сборную Китая на олимпийскую квалификацию
Новости
RSS RSS
Все новости