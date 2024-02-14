Плющев заявил, что хоккейные академии в России не отвечают требованиям клубов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить национальные команды страны и Белоруссии от международных турниров на сезон-2024/25.

«Не думаю, что тут вообще были предпосылки для иного решения. Пока мы не решим свои основные вопросы, связанные с СВО, никаких изменений не будет. Думаю, сейчас самое время обратить внимание на наш собственный хоккей. Проблем там хватает, например в плане подготовки и воспитания хоккеистов и тренеров. Меня просто шокировал недавний поступок игроков юниорской сборной России на Кубке Будущего. Не просто так у нас вновь встал вопрос о лимите на легионеров в КХЛ. Первопричина этого кроется в академиях, в которые вкладывают деньги. Они не отвечают требованиям клубов. Получается, что там работают специалисты, которые не разбираются в методике и системе подготовки. И за что их тогда финансируют? Уже десять лет мы не можем воспитать ни одного выдающегося хоккеиста, который бы вышел из системы. Капризов? Он получился сам по себе. У нас столько великолепных академий и школ с развитой инфраструктурой, но выхлопа от них нет», — приводит слова Плющева RT.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.